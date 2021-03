De regering heeft onlangs nieuwe maatregelen afgekondigd die tot doel hebben de Surinaamse munt te stabiliseren. Zo is de regering per ingaande 1 maart overgestapt van een vaste wisselkoers naar een wisselkoers met een bandbreedte die ligt tussen de 14,29 – 16,30 voor de Amerikaanse dollar. Ook worden exporteurs verplicht 30 procent van hun inkomsten in vreemde valuta te storten op een lokale bank in Suriname te storten.

De rijstsector is van tevoren niet op de hoogte gesteld over de maatregel. De voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), Radjoe Bhikharie, zegt tegenover de krant, dat de doelgroep eerst benaderd moest worden alvorens men akkoord ging met de maatregelen. “De sector is in een crisis, maar gelukkig nog niet aan het doodbloeden. We zijn niet tegen ontwikkeling, echter hebben we moeite met het feit dat de overheid het besluit op eigen inzichten heeft genomen”, aldus Bhikharie. Vooral omdat de sector een crisis doormaakt, is het volgens hem, moeilijker voor de sector om zich aan de maatregelen te houden.

Volgens Bhikharie moest de rijstsector, eerst goed geordend worden. ‘’De maatregel is niet conform de realiteit.

Zo liggen de prijzen van machines en onderdelen die de sector nodig heeft, door de straatkoers veel hoger. We worden nu verplicht tegen een lagere koers te wisselen, maar de producten liggen veel hoger daarbuiten. Een ander ding dat speelt, is dat de nul procent op invoerrechten voor landbouwproducten nooit heeft gewerkt. Als die maatregel in werking was getreden, zou de slag niet zo zwaar zijn voor de doelgroep”, zegt Bhikharie.

-door Orsilia Dinge-