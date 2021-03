Suriname gaat vooruit met zijn offshore olie- en gasexploratieactiviteiten en mikt op 2025 voor de eerste olie in een snelle productiestijging vergelijkbaar met zijn westelijke buur Guyana, waar de olieproductie iets minder dan vijf jaar geleden begon na de eerste grote ontdekking in het Liza-veld van Stabroek-blok. De aanstaande CEO van Staatsolie, Annand Jagesar, zei onlangs dat Suriname in 2025 olie zal gaan produceren uit een van de vijf offshore-ontdekkingen die de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. Tot nu toe hebben Apache en Total vier ontdekkingen gedaan in blok 58, terwijl Petronas en ExxonMobil er één hebben gedaan in blok 52.

“Olie van alle vijf ontdekkingen van grote olie- en gasreservoirs voor de kust zal worden geleverd tegen 2027″, zei Jagesar, die in maart Rudolf Elias zal vervangen als hoofd van Staatsolie ‘’De olieproductie zal even duren, omdat het een megawerk is om een bedrijf op te zetten”, voegde hij eraan toe. “We zijn erg gemotiveerd en doen ons best om het in 2025 te halen.”

Elias zei ook dat de olieproductie in de kortst mogelijke tijd zou kunnen worden gerealiseerd. Vorig jaar vertelde hij aan een lokaal dagblad, dat de kans dat Suriname de komende vijf tot zeven jaar één of meerdere ontwikkelingen meemaakt, bijzonder groot is. “Ergens tussen de vijf en zes jaar is Suriname ook een offshore olieproducent. Daar valt niet aan te ontkomen. Zelfs met prijzen van 30 dollar per vat. ” Achttien ontdekkingen gedaan door ExxonMobil bij het Stabroek Block voor de kust van Guyana, zijn gekoppeld aan ongeveer 9 miljard vaten winbare olie-equivalent (boe) bronnen, terwijl Morgan Stanley zegt dat de modellering van Surinames Block 58 aantoont, dat het een potentieel bevat van 6,5 miljard vaten olie-equivalent.

“We voorspellen dat de eerste olie in 2026 zal plaatsvinden, waarbij de productie van elke opeenvolgende fase daarna in stappen van een jaar begint”, zei de bank in een onderzoekspaper van OilNOW. “We gaan ervan uit dat de eerste fase een kleinere ontwikkeling is van 500 MMBoe (450 MMbbl olie) met een capaciteit van 120 Mbbl/d voor drijvende productie-opslag en -ontlading (FPSO). Voor elke volgende fase gaan we uit van 1 BBoe (900 MMbbls olie) aan grondstof met een FPSO-capaciteit van 220 Mbbl /d”, aldus Morgan Stanley.

