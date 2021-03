De snelle groei van het aantal covid-besmettingsgevallen in Brazilië, het onvermogen van de Braziliaanse regering om afdoende maatregelen te treffen om het COVID-19-virus te beteugelen en de vrees dat de Braziliaanse variant zich verder zal verspreiden, wakkeren momenteel een wereldwijd alarm aan. In besloten bijeenkomsten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt de Braziliaanse situatie als zeer zorgwekkend beschouwd en onderzoekers wijzen er nu reeds op, dat indien er geen ingrijpende verandering optreedt in de manier waarop Brazilië met de crisis omgaat, deze maand kan eindigen in een situatie, waarin Brazilië meer nieuwe besmettingen zal noteren dan de Verenigde Staten en ook in het aantal dagelijkse sterfgevallen.

VS, India en Brazilië

Wat betreft de totale corona-cijfers vanaf het begin van de crisis nu een jaar geleden, is het Noord-Amerikaanse grondgebied het zwaarst getroffen, met 28,2 miljoen besmettingen, gevolgd door 11,1 miljoen in India en 10,5 miljoen in Brazilië. Na een daling van zes weken, in het aantal nieuwe wereldwijde besmettingen, stelde de WHO dat de vorige week een verdere toename van infecties in vier van de zes regio’s in de wereld te zien was. Maar de curve ondergaat nu een transformatie en Brazilië schiet naar voren als een van de meest alerte aandachtspunten, niet alleen vanwege het gedrag van het virus, maar ook door de houding van de autoriteiten, de noodzaak de transmissieketens te doorbreken te blijven bagatelliseren.

Vaccinatiecampagne

Verschillen in vaccinatie, dragen ook bij aan een verandering in deze cijfers. In de VS hebben al meer dan 50 miljoen mensen geprofiteerd van de vaccinatiecampagne, vergeleken met minder dan 7 miljoen in Brazilië. In de komende weken is de toegang tot nieuwe vaccins ook van groot belang. Tijdens de onderhandelingen hebben farmaceutische bedrijven ook gewaarschuwd, dat een regering die op dit moment een order voor levering plaatst, op zijn vroegst pas in de tweede helft van het jaar, doses zal ontvangen. Wat betreft vaccins die via COVAX, de wereldalliantie ter beschikking komen, zal Brazilië in juni 9,1 miljoen doses ontvangen, ruim onder de 14 miljoen, die het Braziliaanse-ministerie van Volksgezondheid in februari had aangekondigd.

Braziliaanse variant

Het bestuderen van de Braziliaanse situatie is tijdens technische bijeenkomsten van wetenschappers en onderzoekers afkomstig uit verschillende delen van de wereld, onvermijdelijk geworden, vooral nu het gaat om de toename en circulatie van virusvarianten in het land. De bevinding is nu dat er een “black-out” is met betrekking tot gegevens uit Brazilië over de verspreiding van nieuwe varianten over het Braziliaanse grondgebied en een sterk vermoeden is gerezen, dat er geen controle is over wie het land nu wel besmet of niet verlaat. De situatie veroorzaakt nog meer angst, nadat studies hebben aangetoond, dat de overheersende variant uit Manaus een virale lading vertegenwoordigt die vele malen hoger ligt dan de oorspronkelijke stam. Officieel bekend als de P1-variant, werd de mutatie voor het eerst geïdentificeerd in Japan, onder Braziliaanse reizigers. Tegenwoordig is de mutatie al aanwezig in bijna 30 landen en het aantal groeit elke week.

In haar laatste wekelijkse rapport maakte de WHO duidelijk, dat het virus veel voorkomt in Manaus en in een deel van de noordelijke regio van Brazilië. “Misschien bevinden we ons aan het begin van de chaos”, zei een WHO-topfiguur.

Afgelopen vrijdag verliet Mike Ryan, hoofd operaties van de WHO, zijn traditionele diplomatieke en praat door te waarschuwen, dat Brazilië een tragedie doormaakte en dat de situatie aldaar, als een les voor de wereld moet worden gezien en dat er geen manier is om controlemaatregelen te versoepelen.

In Brazilië zijn over 2021 t/m 2 maart 2021, 10.551.259 bevestigde gevallen van COVID-19 besmettingen en 254.942 sterfgevallen genoteerd.