Gisteren zijn op de Johan Adolf Pengel luchthaven, 50 duizend doses AstraZeneca-vaccins uit India aangekomen. De 50 duizend vaccins werden vervolgens overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid voor continuering van de COVID-19-vaccinatiecampagne, die vorige week dinsdag is aangevangen met de duizend stuks vaccins, die Suriname had gekregen van Barbados. Dat waren ook vaccins uit India. Met de 50 duizend vaccins zullen, 25 duizend personen gevaccineerd kunnen worden tegen het gevreesde coronavirus. Hiermee kan het verder beheersen van het COVID-19-virus mogelijk gemaakt worden.

De minister van volksgezondheid, Amar Ramadhin riep de samenleving eerder op, om ondanks het feit dat de vaccinatiecampagne is opgestart, te allen tijde uitermate voorzichtig te blijven en de COVID-19-maatregelen, te blijven respecteren.

173e covid-dode; 4 nieuwe besmettingen

De maand maart is begonnen met een covid-dode. De patiënt is gestorven in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het aantal doden in Suriname is inmiddels gestegen naar 173. Gisteren werden 7 personen genezen verklaard. In het afgelopen etmaal werden 4 nieuwe besmettingen geregistreerd. 104 testen werden afgenomen. Hiervan waren 100 negatief. Op de Intensive Care Units van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ‘s Lands Hospitaal worden 4 zieken behandeld. In onze ziekenhuizen zijn 16 patiënten opgenomen. In isolatie verkeren 35 geïnfecteerden die geen of minimale verschijnselen hebben.

Guyana

Guyana zal vandaag 20.000 doses COVID-19 vaccins uit China ontvangen, terwijl er aanstaande maandag nog 80.000 AstraZeneca-vaccins uit India worden verwacht. De minister van Volksgezondheid, Dr. Frank Anthony, verklaarde tijdens zijn dagelijkse COVID-19-update, dat de donatie van ongeveer 20.000 Sinopharm-vaccins door China, naar verwachting vanavond in Guyana zal aankomen. Deze vaccins, zo herhaalde de minister, vertegenwoordigen een dekkingsgraad van 79,4% en zullen helpen bij de voortzetting van de immunisatie van gezondheidswerkers. “Het Sinopharm-vaccin, 79,4% effectief en dit wordt een zeer goed vaccin om ons te helpen, onze eerstelijnswerkers te immuniseren”, aldus Dr. Anthony.

Suriname heeft gekeken naar het verschil tussen het aantal besmettingen en aantal genezen personen, momenteel maar 520 actieve gevallen. Guyana telt 602 actieve gevallen aan COVID-19 besmettingen.