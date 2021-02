President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren tijdens een Openbare Vergadering in De Nationale Assemblee bekendgemaakt, dat de regering heeft besloten de brandstof wederom te subsidiëren. Sinds COVID-19 vorig jaar zijn intrede deed in Suriname, is de brandstofsubsidie stopgezet. Volgens Santokhi kon de regering enorm besparen door het stopzetten van bepaalde subsidies. De regering voert wederom de brandstofsubsidie in, omdat zij de gemeenschap tegemoet wenst te komen. De subsidie houdt in dat de brandstofprijzen met ingang van vandaag, met SRD 0.50, verlaagd worden. De verlaging geldt niet voor Super Unleaded. De staat zal door middel van deze verlaging, 50 procent minder per liter aan govermenttake binnenhalen.

De minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Sakia Walden, verduidelijkte gisteren tegenover de media, waarom de brandstofprijzen momenteel fluctueren. Volgens de bewindsvrouw heeft de stijging van de brandstof niets te maken met kwestie rondom de governmenttake, echter is die te wijten aan de prijsstijging op de wereldmarkt. Walden legde uit, dat de prijsstijgingen niet altijd ruim van te voren bekendgemaakt kunnen worden, omdat de prijs op basis van de importdocumenten wordt bepaald.

Het ministerie beschikt soms laat over deze documenten.

“Zo gauw de documenten bekend zijn, kan de nieuwe prijs berekend worden. En dat wordt vervolgens dan doorgegeven aan de oliemaatschappijen. De brandstofprijzen komen tot stand door de kostprijs, met name: wat heeft de oliemaatschappij ervoor betaald, en de govermenttake”, aldus Walden. De brandstofimporten vinden plaats op basis van de officiële wisselkoers van SRD 14,29 voor de US-dollar. Volgens Walden, wordt de brandstofprijs vermenigvuldigd met geldende wisselkoers, waardoor er soms fluctuaties in de pomprijzen te merken zijn. “Een US-dollar cent kan al fluctuaties veroorzaken”, stelt Walden. De governementtake is volgen Walden, niet aangepast.

“Theoretisch bekeken is de govermenttake niet veranderd. Tegelijkertijd worden de pompprijzen nog steeds berekend op de koers van SRD 14,29, terwijl de oliemaatschappijen een hogere koers betalen. De internationale oliemaatschappijen doen geen zaken in Surinaamse dollars, hierdoor moet de SRD die wij bij de pomp betalen, omgezet worden in USD. En deze is buiten niet te verkrijgen voor SRD 14,29, hierdoor is de regering genoodzaakt de governementtake te gebruiken om de brandstof te subsidiëren”, aldus Walden.