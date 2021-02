‘Ik ga nooit en te nimmer onderduiken, want ik ben geen lafaard’

Financiënminister Armand Achaibersing en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, die respectievelijk als president-commissaris en commissaris van New Surfin N.V. waren aangesteld, hebben gisteren in het parlement aangegeven, dat ze een rein geweten hebben en een ieder recht in de ogen kunnen aankijken. Ramdin zei dat hij zijn leven lang hard heeft gewerkt en een schone lei heeft die hij niet in gevaar zal brengen. “Ik heb mij altijd laten leiden door integer handelen en niemand benadeeld. Het gaat niet om de financiële beloning die we zullen ontvangen voor het werk, maar de satisfactie voor het verkrijgen van een gunstig resultaat voor Suriname”, benadrukte Ramdin.

Achaibersing haalde aan dat hij alle instrumenten behalve corruptie, in werking zal stellen om het land op te bouwen.

“Waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt, maar je moet bereid zijn die fouten te erkennen en te corrigeren. Als ik mij moet verantwoorden voor gemaakte fouten, dan doe ik dat recht in de ogen aankijkend en met opgeheven hoofd. Ik zal nooit en nimmer onderduiken, want ik ben geen lafaard. U, voorzitter en de gemeenschap mag mij afrekenen, indien u mij betrapt op het gebruik van een cent van de gemeenschap ten eigen bate. Ik zal voor de consequenties instaan”, stelde Achaibersing.

Ramdin zei na de discussie geëvalueerd te hebben, het gevoel te hebben gekregen dat het niet zozeer ging om het volgen van de juiste procedures, maar om politiek te bedrijven en dat personen deze kwestie aangrijpen om de regering te verzwakken. “Vreemd genoeg kwamen deze discussies niet op gang tien jaar terug, toen diverse NV’s werden opgericht”, zei Ramdin. Over het niet gebruiken van bestaande investeringsmaatschappijen, zei Ramdin dat ze niet functioneren, een slechte reputatie en geen track record hebben. Instanties als Investsur, ICDS en de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), hebben volgens Ramdin niet gewerkt en zullen geleidelijk aan opgeheven zullen worden. Zeker Investsur en ICDS zullen volgens hem, opgeheven worden. Achaibersing haalde aan dat hij nog niet is betrapt op corruptie en dat dat ook niet zal gebeuren. “Ik ben bereid mijn hand in de modder stoppen om het land op te bouwen, maar waarvoor ik niet bereid ben, is mij door modder te laten besmeuren. Zeker niet door lieden wanneer zij zichzelf in de spiegel kijken, zij zich gelijk afvragen wat zij het land hebben aangedaan. Ook voor hen en hun nageslacht ben ik bereid mijn hand in de modder te stoppen. Ik hoop dat hun geheugen ooit tot inkeer zal komen. Het mag daarom nimmer gebeuren dat gewetenlozen wederom de kans krijgen het land weer leeg te roven en kapot te maken. Ik kijk u allen recht in de ogen aan. Deze jongen heeft geen boter op zijn kop”, aldus Achaibersing.

door Priscilla Kia