Reparatie te kostbaar

De Boeing 777-200ER van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), staat al enige tijd op Schiphol met een technisch mankement. Uit onderzoek is gebleken dat één van de motoren van het vliegtuig aan vervanging toe is. Ook is ons inmiddels gemeld, dat de reparatie kostbaar zou zijn voor de SLM. Inmiddels zou zijn besloten, de Boeing 777-200ER terug te geven aan de verhuurder en dat door de SLM naar andere opties wordt uitgekeken. De SLM huurt momenteel een Airbus van Air Belgium om de vluchten tussen Amsterdam en Paramaribo vice versa, uit te voeren.

Uit welingelichte bronnen, hebben wij voorts vernomen, dat de SLM binnenkort een nieuw directie zal krijgen. Volgens onze informatie, zal de voormalige werknemer van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM), de functie van directeur van SLM gaan bekleden.