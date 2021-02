De tarieven van de verleende diensten op de afdeling Rijbewijzen worden aangepast. Deze aanpassing is op 24 februari ingegaan. Het Korps Politie Suriname (KPS) meldt dat het gaat om administratieve afhandelingskosten bij het afhalen van de rijbewijzen. Personen die pas geslaagd zijn, moeten in plaats van SRD 100, nu SRD 250 betalen. Voor een duplicaat wordt in plaats van SRD 200 nu SRD 350 betaald. Het tripliceren kost geen SRD 200 meer, maar SRD 500. Een internationaal rijbewijs is verhoogd van SRD 150 naar SRD 250, terwijl een rijtoestemmingsbewijs nu geen SRD 150 meer kost, maar SRD 350. Voor een echtheidsverklaring zal vanaf 24 februari geen SRD 200, maar SRD 250 worden betaald. Personen die pas geslaagd zijn, hebben eerst maanden op hun rijbewijs moeten wachten en nu ze het op mogen halen, moeten ze maar liefst SRD 250 betalen. We praten dan nog niet eens over de hoge prijzen die betaald moeten worden voor rijlessen en oefenritjes. Wat moet het volk nog doen voor deze regering? Op allerlei manieren wordt er geld uit de zakken van het volk geklopt. Wij kunnen ons heugen dat president Santokhi destijds in een interview met wijlen Lucien Pinas van Apintie had aangegeven, dat als de VHP aan de macht, kwam zij juist voor belastingverlichting zou zorgen.

Het is duidelijk dat dit interview in een ver verleden plaatsvond, want nu wordt het tegendeel gedaan. De belasting verhogende maatregelen komen eraan en de governmenttake op brandstof is intussen ook verhoogd. Intussen stijgen de brandstofprijzen haast elke dag, terwijl de prijzen in de winkels ook almaar stijgen. De regering heeft beloofd dat de brede schouders de zwaarste lasten zullen dragen. Als het gaat om de belastingmaatregelen is dat misschien wel zo, maar de regering vindt wel andere mogelijkheden om geld bij het volk te halen. We hebben al eerder gesteld, dat het volk geen geld van de regering heeft gestolen.

Laat de regering het geld gaan halen bij de verschillende mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal van staatsmiddelen en corruptie. Laat het arme volk met rust. Het volk heeft geen geld meer voor de regering.