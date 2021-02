In ontwikkelingslanden blijkt dat gezonde voeding duurder is dan ongezonde voeding. Men is daardoor gedwongen, ongezond te eten. Als gevolg van ongezond eten, valt het op dat kinderen te kampen hebben met groeiproblemen en nu ook volwassenen met overgewicht. Uit verzamelde informatie, heeft Keerpunt kunnen vaststellen, dat gezonde voeding in het buitenland echter wel betaalbaarder is in vergelijking met Suriname. De betaalbaarheid van gezonde voeding varieert behoorlijk over de hele wereld. In de arme landen zijn gezonde voedingsmiddelen, in het bijzonder vruchten en groenten, vaak extreem duur. Men kan het zich niet permitteren om elke week gezond te eten. Eieren en verse melk zijn bijvoorbeeld tien keer duurder geworden dan basisvoedingsmiddelen als brood, of rijst. Verrijkte graanproducten voor kinderen zijn soms dertig maal duurder dan andere graanproducten die vaker aan baby’s moeten worden gegeven. Er is dan ook vastgesteld, dat de armste kinderen niet genoeg voedzame voedingsmiddelen naar binnen krijgen die een gezonde groei en hersenontwikkeling garanderen. Arme mensen leven dus ook in arme voedselsystemen. Die combinatie van lage inkomens en hoge prijzen, betekent voor Surinamers, dat ze simpelweg niet genoeg van deze voedzame voedingsmiddelen kunnen kopen en eten. Ongezonde voeding maakt veel mensen ziek; ze veroorzaakt ook een vijfde van alle sterfgevallen wereldwijd. Dat arme mensen ongezonder eten, werd tot nog toe vooral toegeschreven aan een beperktere kennis van voeding. Nu blijkt dat ook de hoge prijzen van voedzame producten, een cruciale rol spelen. Basisvoedingsmiddelen dienen te allen tijde betaalbaar te zijn, en het maakt nou niet uit of de wisselkoers hoog ligt. Men moet op het gebied van voeding niet pinaren. Waarom moet de samenleving op eten bezuinigen, als de leden van de overheid uitgebreid kunnen eten? Dit is meer dan triest! Keerpunt is van mening, dat groenten en fruit gesubsidieerd zouden moeten worden, zodat ook de lagere inkomens ze kunnen kopen. Hoe lager het inkomen, des te meer zou men goedkopere producten moeten kunnen kopen. Wij zouden, net zoals veel andere landen, accijnzen moeten heffen op ongezonde producten. Vooral met deze pandemie, dient gezonde voeding te allen tijde betaalbaar en beschikbaar te zijn, maar helaas is dat in Suriname nog steeds niet zo!