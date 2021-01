Abop-parlementariër Edward Belfort, zegt in gesprek met Trishul Broadcasting Network, dat hij niet alleen kritiek levert op de regering, maar ook adviezen geeft. Belfort geeft aan, dat de regering de beloftes die ze gedaan heeft aan de kiezers, nog niet is nagekomen. Daarnaast ergert hij zich ook aan de avondklok en alle beperkende maatregelen in verband met COVID-19. Volgens de parlementariër moet de regering alleen duidelijke informatie en voorlichting geven, omdat niemand ziek wil worden. Hij geeft aan dat de economie fragiel is en dat de regering de mensen die inkomsten derven, niet tegemoet komt.

“Hoe moeten de mensen leven? De mensen die bij de overheid werken en de president, worden wel gewoon betaald, maar de hosselaars en kleine ondernemers hebben geen inkomen als hun zaken niet opengaan. De mensen gaan niet zomaar op straat.” Belfort die tijdens de vorige regeringsperiode aan haast alle protesten heeft meegedaan, zegt dat hij niet op straat gaat, maar dat hij nadenkt hoe goede oplossingen gezocht kunnen worden voor de burgers. Er zijn volgens hem twee sectoren die ontwikkeld kunnen worden zodat het land op eigen kracht verder kan. De eerste is de agrarische sector.

“We zitten op landbouwgrond. Nu moeten we mais importeren om veevoer te maken. Het is een schande voor het land. We hebben twee seizoenen die totaal geschikt zijn voor de landbouw, terwijl landen als Nederland, vier seizoenen hebben die totaal niet geschikt zijn voor de landbouw, maar toch miljarden verdienen. Dat geld is in de aarde, laten we het daaruit halen. Onze voorouders zijn gebracht naar Suriname voor de agrarische sector. Laten we teruggaan, dan hoeven we misschien niet naar IMF, want dan verdienen we onze eigen valuta”, stelt Belfort. Als tweede moet de regering ook de toerismesector ontwikkelen door alvast de luchthaven en het district Para toeristisch te maken om toeristen aan te trekken. “Als je wilt zien of een land produceert, moet je naar de airport gaan van zo een land, dan kijk je naar de vliegtuigen die landen.”

Belfort zegt ook dat we moeten kijken naar onze zoetwaterbronnen en de mogelijkheden om zoetwater te exporteren. “We zitten gunstig om gebruik te maken van de positie van het land, het klimaat en de bevolking”, aldus Belfort.