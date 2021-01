Suriname voert deze week gesprekken met IMF

(Reuters) – Suriname zal virtuele technische bijeenkomsten houden met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en een paar tegenhangers uit de particuliere sector om zijn schuldenproblematiek te bespreken, zei het ministerie van Financiën dinsdag. De besprekingen zullen betrekking hebben op de financiële en technische ondersteuning van het IMF voor de macro-economische hervormingsplannen van Suriname “om de macro-economische positie van de Republiek te stabiliseren”, aldus een verklaring van het ministerie van Financiën. ‘’De besprekingen van 19-22 januari zullen worden gevolgd door een virtueel bezoek van het IMF-personeel tussen 25 januari en 5 februari’’, voegde het eraan toe. Naar verluidt, is de enorme schuldenlast de hoofdreden voor deze gesprekken, want Suriname kan niet meer voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. “In een situatie faillissement is het gebruikelijk dat een land de hulp inroept van het IMF. Het IMF-programma zal ervoor zorgen dat de schuldeisers zekerheid krijgen, dat Suriname uiteindelijk wel zal voldoen aan haar betalingsverplichtingen”, aldus een financieel deskundige.

Volgens het Crisis Herstel Plan (CHP) van de regering Santokhi, is de schuldenberg van circa SRD 45 miljard (eind november 2020) met een aflossing van SRD 8,3 miljard in 2021 – en een vrij hoog bedrag in de jaren daarna – bemoeilijkt. “Elke normalisatie van de financieel-economische situatie dient opgelost te worden. De noodzakelijke afname van de schuldenlast kan niet alleen bereikt worden door de uitgaven van de overheid te verminderen (bezuinigen) en de inkomsten te verhogen (via directe en indirecte belastingen en niet-belastingmiddelen). Deze situatie wordt verder gecompliceerd door de covid-crisis, die de inkomsten van de overheid en de lokale productie van ondernemingen heeft doen afnemen”, aldus de regering.