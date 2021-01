Ongeveer een maand geleden, werden de covid-maatregelen verscherpt, dit om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ondernemers die vallen onder de noemer ‘contactberoepen’, werden verplicht hun bedrijf te sluiten. Vooral ondernemers die geen buffer hebben opgebouwd, worden hard getroffen. Na een maand van gedwongen sluiting, is voor velen de rek eruit. Sommigen zeggen, de komende maand hun personeel niet te kunnen betalen als de maatregelen gehandhaafd blijven.

“Ondanks er geen besmettingen zijn geconstateerd binnen de contactberoepen, zoals salons en sportscholen, moesten die in opdracht van de regering vlak voor de kerstdagen, hun deuren sluiten. Inmiddels zijn we een maand verder en de regering kan nauwelijks de sociaal zwakkeren helpen, hoe kunnen zij ons dan tegemoet komen?”, zegt een onderneemster. Volgens kapster C.R., is de branche zwaar getroffen door de maatregelen. “Ik red mijn huur deze maand niet. Ik kan mijn vaste lasten niet meer betalen. Naar mijn mening zijn de maatregelen niet doordacht, want er is nooit een besmetting geweest bij een contactberoep”, zegt zij. De kapster is erg teleurgesteld in de regering, want iedereen die bij de overheid zit of op het kabinet werkt, krijgt zijn salaris wel op tijd, maar zij die voor werkgelegenheid zorgen en ook nog belasting betalen, komen niet in een aanmerking voor een compensatie. Verder zegt zij, dat als zaken zo doorgaan, zij zal moeten vertrekken. “Mijn verhuurder wil zijn geld eind van de maand en ik heb niets verdiend de afgelopen maand, hoe moet ik mijn huur betalen. Nederland is ook geen paradijs, maar daar heb je recht op een uitkering als je bedrijf vanwege de covid-pandemie is gesloten”, aldus C.R..

Ook sportschoolinstructeurs hebben het moeilijk. Sommigen geven privélessen of les aan een klein groepje. Maar niet eenieder doet dat, sommigen vrezen op zo een manier hun vergunning kwijt te raken. “Dit is mijn brood en we moeten het hebben van de leden die komen sporten, als ik nu gewoon een bepaalde groep ontvang en ik word gepakt, dan verlies ik mijn vergunning en daardoor mijn inkomen. Het is heel erg stressend, want ik moet ook de huur betalen en mijn gezin verzorgen. Wij hebben ons te allen tijde gehouden aan de protocollen en niemand is ooit ziek of besmet geraakt. Als de regering ons financieel niet tegemoet kan komen, dan moeten ze ons alternatieven bieden, waardoor wij het hoofd boven water kunnen houden”, zegt K.J.