De politie is de afgelopen dagen tegen meer dan 200 lockdown-overtreders opgetreden. Dit volgde na haar aangekondigd strenger optreden tegen personen die de maatregelen aan hun laars blijven lappen. Er zijn flink wat boetes uitgedeeld. Het gaat niet alleen om mensen die zich op straat bevonden tijdens de lockdown, maar ook om lieden op feesten en in clubs. Zo trad de politie vrijdag op tegen een feest aan de Ramgoelamweg. Daarbij werden alle feestvierenden overgebracht naar de Politieacademie en werden twee auto’s en een complete muziekinstallatie in beslag genomen. In het weekend werd ook een bekende Surinaamse nachtclub in Paramaribo-Noord, binnengevallen en ontruimd. Zaterdagavond werd een grote groep lockdown-overtreders staande gehouden aan de voet van de Jules Wijdenboschbrug. Het Korps Politie Suriname maakte eerder bekend, dat het in het weekeinde naast de reguliere controlewerkzaamheden, ook locaties in stad en district zou aandoen, waar er uitbundig gefeest wordt.

Daarnaast zou de organisator van zo een feest of festiviteit, een boete van SRD 5000 opgelegd krijgen. De overtreders zouden vervolgens worden overgebracht naar de grote hal op het terrein van de Politie Academie aan de Commewijnestraat. De volgende dag na 05.00 uur in de ochtend zouden dezen hun weg verder mogen vervolgen.

Scholen blijven een week langer gesloten

De scholen in ons land zullen een week langer gesloten blijven. Dit besluit werd door de minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin genomen na overleg met zijn collega Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zondag jl. Het gaat hier om onderwijs op alle niveaus, te weten: Basis, VOJ, VOS, HBO en de Universiteit. Aangezien Suriname een tweede Covid-golf meemaakt, worden de maatregelen verscherpt. Aan het eind van deze week, zal duidelijk worden of er versoepeling kan plaatsvinden. “We leggen het accent op de meest essentiële vaardigheden. Geen kwantiteit, maar kwaliteit. De hoofdzaken worden gescheiden van bijzaken. Dat bepalen de leerkrachten, schoolleiders en de afdeling Curriculum Ontwikkeling van het ministerie samen”, gaf Levens aan. Er zijn constant besprekingen met de directeuren en andere schoolleiders. Er wordt al gewerkt aan een aangepast curriculum. Scholen zullen tot en met vrijdag 22 januari gesloten zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie zal het onderwijsproces op maandag 25 januari worden opgestart.

In Suriname is het totale aantal actieve COVID-19 gevallen, de afgelopen 24 uur gedaald van 659 zaterdag, naar 648 zondag. Het afgelopen etmaal zijn er 58 nieuwe gevallen bijgekomen, na in totaal 242 testen. Een dag eerder was dat aantal 60. Dat is zondagavond 17 januari uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering gebleken. Het aantal personen in het ziekenhuis is de afgelopen 24 uur ook licht gedaald van 100 naar 94. In de ICU waren 10 personen en dat aantal is nu iets gestegen naar 11. 69 mensen zijn het afgelopen etmaal genezen. Sinds de start van de coronapandemie zijn er in Suriname 7.527 positieve gevallen geweest. 6.758 personen zijn genezen en 141 patiënten zijn tot nog toe overleden.