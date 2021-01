“Momenteel zijn wij in een fase beland, waarbij de distributie van vaccines het onderwerp is en dat wij als Caraïbisch land, vergeten zouden kunnen worden”, aldus president Chandrikapersad Santokhi gisteren in programma van radio ABC, Welingelichte Kringen. Hij verklaarde, dat de grote en rijke landen, de meeste COVID-19-vaccines reeds besteld en betaald hebben. Santokhi: “Ook wij hebben via de Caricom, het aanbod gekregen om via de PAHO een vooruitbetaling te doen, anders hadden wij geen zekerheid, of wij het vaccin wel zouden krijgen.” Volgens Santokhi, is er met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, afgesproken wat de volgende stappen zullen zijn.

Santokhi vindt, dat er geen situatie gecreëerd moet worden, wie het vaccin wél of niet krijgt. Inmiddels is er met een paar ondernemers gesproken, en blijkt dat ze bereid zijn, de financiële middelen bij elkaar te brengen om zo, het vaccin voor alle Surinamers aan te kopen. Santokhi: “Het is een nationale aangelegenheid, en het gaat om de gezondheid van Suriname.” Vervolgens zei Santokhi, dat ondernemers bereid zijn in te springen, zodat er zo snel als mogelijk overgegaan kan worden tot het importeren van de vaccins.” Echter wordt er gekeken hoe de regering ook haar bijdrage kan leveren. Santokhi verklaarde, dat hoe meer vaccins er binnengebracht worden, hoe moeilijker het voor de regering wordt, het vaccin naar de samenleving te brengen. Volgens de regering moet er ook gekeken worden naar het soort vaccin, de koelfaciliteiten, de transportmiddelen etc. “Als president zal ook het voorbeeld gegeven worden om zich te laten vaccineren, zodat het een positief effect kan hebben”, aldus het staatshoofd.

Minister Ramadhin heeft intussen verteld, dat Suriname niet zelf gekozen heeft voor het vaccin van Pfizer- BioNTech. COVAX facility, de organisatie van 73 landen, waar Suriname ook lid van is, voert met alle vaccinproducenten gesprekken, en heeft met Pfizer overeenstemming kunnen bereiken voor haar leden. Als we zelf zouden gaan onderhandelen, zouden we in de laatste rij van de laatste file belanden, aldus Santokhi. Ons land zou pas in 2022 aan de beurt komen. De registratiecommissie heeft het gebruik van Pfizer goedgekeurd en geeft groen licht, om het te importeren. De registratiecommissie geeft een positief advies om een importvergunning te verlenen voor de import van Pfizer. Dat betekent dat deskundigen in Suriname ook content zijn met het gebruik van het Pfizer-BioNtech vaccin voor de Suriname.

Aan Ramadhin is gevraagd, waarom er niet voor een goedkoper vaccin is gekozen. Pfizer is duur in aanschaf. “De opslagkosten zijn ook hoog: het moet bij -70 graden onder nul bewaard worden. Er zijn twee injecties nodig per persoon,” deelde hij mee. Op dit moment is er een ‘rush’ op dit vaccin. COVAX versterkt de onderhandelingspositie van landen als Suriname bij de Covid-producenten. “U snapt dat wij als land openstaan voor alle vaccins. We kiezen nu voor de emergency toepassing”, merkte Ramadhin op. Uit de COVAX overeenkomst is er ondertussen een succesvolle onderhandeling geweest met Pfizer. Dus we hebben geen keus. De bewindsman, zei dat wij ook uitkijken naar andere vaccins. “Maar voor nu, voor deze groep, zijn we aan COVAX verbonden en we zijn daardoor afhankelijk van de overeenkomsten waarbij COVAX zo snel mogelijk over een vaccin kan beschikken. Ze onderhandelen met alle vaccinproducenten. Maar zodra de mogelijkheid er is, zullen we uiteraard kiezen voor één die even effectief en misschien goedkoper is. We proberen ook om via bevriende naties aan vaccins te komen”, aldus Ramadhin.