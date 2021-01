De toespraak van de president, tevens VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi, in verband met de 72e jaardag van de VHP, is afgelopen zaterdag met bumper en logo van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) uitgezonden. Bestuurskundige August Boldewijn om een reactie gevraagd, zegt in gesprek met De West, dat het geen verandering van beleid is, omdat de vorige regering ook de staatszenders gebruikt zijn om allerlei politieke zaken van de NDP, die niets anders waren dan propaganda, uit te zenden. Volgens Boldewijn moeten staatsmedia gebruikt worden om informatie naar het volk te brengen en niet om propaganda te maken. Het overgrote deel van de toespraak ging over de VHP en de ontwikkelingen binnen de partij. Ook heeft de president tevens partijvoorzitter, het startsein gegeven voor het opstarten van de verkiezingscampagne voor 2025.

De toespraak is wel gedistribueerd door de VHP. Boldewijn zegt, dat de regering zou moeten kunnen verklaren waarom CDS de opname doet van de jaardag van een politieke partij, terwijl de VHP zelf haar eigen mediadienst heeft. “Tegen de achtergrond dat de VHP een van de belangrijkste politieke partijen is geweest in de geschiedenis van Suriname, zou het wel te verklaren zijn. Maar dan zou er alleen informatie over de VHP gegeven moeten worden en geen propaganda gemaakt worden”, stelt Boldewijn. Alven Roosveld, directeur van CDS, verklaart tegenover Starnieuws, dat het de bedoeling was dat er personen gedecoreerd zouden worden in De Olifant, het partijcentrum van de VHP. De decoratie is vanwege de covid-maatregelen niet doorgegaan, maar de toespraak is normaal gehouden.

Roosveld zei hierover aan Starnieuws: “Aangezien het overgrote deel ging over de VHP, is besloten de toespraak niet te distribueren via CDS.

Ook is de speech niet uitgezonden via de Staatskanalen. De toespraak is wel beschikbaar gesteld aan de VHP. De bumper en het logo zijn echter gebleven, wat niet de bedoeling was, gezien het veranderde karakter van de toespraak.” Boldewijn zegt hierop dat het allemaal afhangt om welke decoratie het ging. “Was het een staatsdecoratie waarbij de attributen door de staat bekostigd zijn of was het een decoratie van de partij, waarbij personen van de partij een waardering krijgen?” Staatsdecoraties vinden volgens hem gewoonlijk op het Kabinet van de President plaats, tenzij anders wordt besloten. “Het zou geen probleem zijn als mensen in De Olifant worden gedecoreerd. Het moet wel duidelijk zijn dat staatszaken en partijzaken gescheiden worden gehouden. Het volk betaalt voor de staatsmedia en moet voordeel hebben aan wat uitgezonden wordt. Partijen moeten zelf hun programma’s financieren die als propaganda dienen. Daarvoor mogen de staatsmedia niet gebruikt worden”, aldus Boldewijn.

-door Priscilla Kia-