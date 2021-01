Sinds kort bestaat de mogelijkheid om in het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) voor een bedrag van SRD 500 per dag, van luxe covid-zorg te genieten. Volgens de directeur van RZW, bieden zij deze extra faciliteit aan mensen die daaraan behoefte hebben. Naar onze mening, biedt het ziekenhuis deze extra faciliteiten aan mensen die dat kunnen betalen en niet zozeer aan degenen die daar behoefte aan hebben, want je kunt er behoefte aan hebben, maar als je het geld niet hebt, houdt het op. Indien de patiënt niet kan of wil betalen, kan hij/zij gebruikmaken van de twee isolatietenten waar covid-positieven met milde klachten worden opgevangen. In de tenten zijn ruimtes afgebakend die voorzien zijn van een veldbed, tafel en stoel. De opvang en verzorging zijn kosteloos. Maar als je SRD 500 per dag betaalt, word je met twee andere personen op een kamer geplaatst met onder andere een comfortabel ziekenhuisbed, koelkast en televisie. Dat klinkt een stuk beter, maar niet een ieder kan zich zo een bedrag permitteren. In de afgelopen dagen is het aantal besmettingen enorm toegenomen, en hoewel er elke dag mensen worden ontslagen, zijn de twee tenten bij het RZW vol. Velen onderschatten het coronavirus nog steeds en houden zich niet aan de vastgestelde maatregelen, waardoor onze bevolking nu in een de tweede coronagolf is beland. De gezondheidszorg en de zorgverleners raken overbelast en op den duur kan dit ook uit de hand lopen, als men niet tot het besef komt, dat dit virus ernstige gevolgen kan hebben voor risicogroepen in onze samenleving. Keerpunt staat achter de covid-maatregelen en roept eenieder op, zich er ook aan te houden. Niet om de regering een genoegen te doen, maar voor jezelf en voor anderen. Wanneer iemand positief bevonden is, moet de persoon in isolatie en de mensen die door contact-tracing zijn opgespoord, worden in quarantaine geplaatst. Quarantaine is voor mensen die niet positief getest zijn, maar wél potentieel besmet kunnen zijn en als dat zo blijkt te zijn, moeten die ook in isolatie.