De Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), heeft beleidsaanbevelingen gedaan voor de uitrol van het eerste COVID-19-vaccin (Pfizer-BioNTech) dat is goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen. “We zijn een nieuwe fase van de COVID-19-pandemie ingegaan, waar solidariteit nodig is als nooit tevoren. We zijn in een race om infecties te voorkomen, gevallen te bestrijden, gezondheidssystemen te beschermen en levens te redden, terwijl we tegelijkertijd zeer effectief en veilig vaccins uitrollen voor populaties met een hoog risico. Als we samenwerken, kunnen we het virus voor zijn, terwijl we ook de kans beperken om verder te muteren en onze gezondheidscapaciteiten nog verder uit te breiden. Moreel, economisch, sociaal en voor wereldwijde veiligheid moeten we nu samenwerken”, aldus de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Veilige en effectieve vaccins zullen volgens de WHO, een game changer zijn, maar in de nabije toekomst moeten we mondkapjes blijven dragen, fysiek op afstand blijven, mensenmassa’s vermijden en andere gezondheidsmaatregelen toepassen. Gevaccineerd zijn, betekent niet dat we onvoorzichtig moeten zijn en onszelf en anderen niet in gevaar kunnen brengen, vooral omdat het nog steeds niet duidelijk is in welke mate de vaccins niet alleen tegen ziekten, maar ook tegen infectie en overdracht kunnen beschermen.

Voor wie is het Pfizer-BioNTech vaccin?

Volgens SAGE is het Pfizer-BioNTech COVID-19-mRNA-vaccin veilig en effectief. Desalniettemin zijn er specifieke populaties voor wie vaccinatie niet wordt aanbevolen, hetzij vanwege contra-indicaties, gebrek aan aanbod of beperkte gegevens. Tot deze populaties behoren momenteel mensen met een voorgeschiedenis van ernstige allergieën, de meeste zwangere vrouwen, internationale reizigers die geen deel uitmaken van een prioriteitsgroep en kinderen jonger dan 16 jaar. De prioriteit is om gezondheidswerkers met een hoog risico op blootstelling te vaccineren, gevolgd door oudere volwassenen, voordat de rest van de bevolking wordt geïmmuniseerd.