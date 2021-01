METEN MET TWEE MATEN UIT NAAM VAN COVID

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), heeft onlangs gesprekken gevoerd met het ministerieel clusterteam dat zich bezighoudt met de COVID-19-pandemie. Tijdens deze bijeenkomst is het besluit genomen, dat een groot deel van gesloten ondernemingen wederom hun activiteiten mag opstarten, onder voorwaarden dat zij zich strikt houden aan de covid-protocollen.

Gelukkig is nu ook afgesproken dat de home delivery service voor eetgelegenheden wordt voortgezet tot 22.00 uur, zodat de horeca haar keukens in ieder geval langer open kan houden, waardoor zij in deze moeilijke tijd, toch wat meer inkomsten kan genereren. Keerpunt staat achter deze besluiten en is van mening, dat dit soort ideeën veel eerder besproken hadden moeten worden, zodat bedrijven toch het hoofd boven water konden houden.

Er zijn heel wat mensen werkloos geraakt, omdat horecazaken niet meer in de gelegenheid waren om optimaal te draaien. De tijd is aangebroken dat wereldwijd regeringen en ondernemers zaken moeten aanpakken, zodat de economieën ook gered kunnen worden.

Ook zijn er andere sectoren die nog afwachten tot zij weer open kunnen, want ook zij hebben personeel te betalen en andere schulden.

We denken dan gelijk aan mensen die een contactberoep uitoefenen en nu al langer dan twee weken, verstoken zijn van inkomsten, omdat zij op last van de regering, geen diensten mogen verlenen.

Deze ondernemers zijn zeer gebelgd en zijn van mening, dat grote winkels en shopping malls wel open mogen, hoewel zij niet behoren tot essentiële bedrijven. Bussen zitten helemaal vol en in een bus is er geen sprake van 1,5 m afstand tussen de passagiers, want die zitten gewoon naast elkaar, waarbij sommige mensen zelfs weigeren om een mond-/neusbedekking op te doen. Ook gaan feesten in grote groepen gewoon door.

Een kapper vertelde ons, dat hij samen met andere kappers, een training heeft gevolgd bij het COVID-19 Team, waarbij zij leerden hoe zij veilig kunnen werken met inachtneming van de covid-protocollen.

Ondanks dat, moeten zij gesloten blijven. “Triest dat vuurwerkverkoop belangrijker was, kom met suggesties zoals twee klanten per keer bijvoorbeeld. De mensen die de maatregelen treffen, denken niet na.

Zij krijgen een salaris, wij creëren werkgelegenheid en moeten ook de salarissen van ons personeel betalen”, aldus een kapper.

Keerpunt is van mening, dat er met twee maten wordt gemeten uit de naam van COVID-19, want er zijn genoeg niet-essentiële diensten/bedrijven onlangs weer geopend, maar de scholen, contactberoepen en sportscholen die in de afgelopen maanden alle protocollen in acht hebben genomen, moeten gesloten blijven, terwijl er geen aanwijzingen zijn dat zij een bron van besmetting zijn geweest.

De protocollen zijn reeds bekendgemaakt op de reguliere covid-persconferentie en elke ondernemer die in het nieuwe jaar operationeel wil zijn, doet er alles aan om besmetting te voorkomen in zijn omgeving. Het is dan niet correct, wanneer de regering al deze maatregelen bekendmaakt, maar zich er zelf niet aan houdt.

Tijdens de persconferentie zat men naast elkaar, ook gleed elke keer als de minister sprak, zijn mondkapje af en niemand die hem daarop aansprak.