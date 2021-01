Normaal gesproken gaan ambtenaren op hun zestigste jaar al met pensioen. Binnenkort kunnen ambtenaren die 55 jaar oud zijn en 23 dienstjaren hebben bereikt, in aanmerking komen voor vervroegd pensioen. De ex-minister van Binnenlandse Zaken, Maurits Hassankhan, zei gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, dat als ambtenaren hun dienstjaren achter de rug hebben, het geen probleem mag zijn, omdat zij recht hebben op pensioen. Hassankhan: “De bedoeling van minister Bronto Somohardjo is goed, maar ik denk dat het goed is de zaak beter te overwegen.” Volgens Hassankhan moet er wel gekeken worden, welke mensen uit het overheidsapparaat moeten stappen. ‘’Mensen die nodig zijn of mensen die minder nuttig zijn?”, stelde Hassankhan.

De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, zei onlangs, dat ambtenaren niet hoeven te vrezen, dat ze hun 35 dienstjaren zullen missen. Ambtenaren komen volgens de minister, ook in aanmerking voor 70 tot 80 procent van het salaris. De minister is van mening, dat er te veel werknemers zijn. Volgens hem, is het ambtenarenapparaat te groot en moet het afgeslankt worden. Het verslag zal, aldus de minister, eind januari gepresenteerd worden aan president Chandrikapersad Santokhi. Ook zal er volgens de minister, gekeken worden naar het afvloeien van een deel van de ambtenaren.

Hassankhan verduidelijkte, dat als het om het overheidsapparaat gaat, waarbij er te veel mensen zijn, het geen probleem mag opleveren. Wel zijn er in de groep van 50 jaar, mensen met ervaring. Hassankhan zei, dat wanneer men deze regeling bij het midden- en hoger kader wil toepassen, het overheidsapparaat kwalitatief zwakker zal worden. Een tweede aspect is het financiële voordeel. Volgens Hassankhan ziet minister Somohardjo, over het hoofd, dat de pensioenen uit de overheidsbegroting betaald zullen worden. “Echter zal er geen SRD 2000 bespaard worden voor iemand die niet meer werkzaam is”, benadrukte Hassankhan. Hij zei, dat als de persoon 70 procent van zijn salaris ontvangt, er maar 30 procent bespaard zal worden en niet 100 procent. Volgens Hassankhan, werden de pensioenen toentertijd door de overheid betaald en niet uit het pensioenfonds. Hassankhan zegt, dat het formeel wel het pensioenfonds is, maar dat het pensioenfonds elke maand een rekening naar de minister van Financiën opstuurt, waardoor het op de overheidsbegroting zal komen. Er moet volgens Hassankhan, een heel integraal plan gemaakt worden over de sanering van het overheidsapparaat en vandaar uit het afslanken van het apparaat. “Er moet gekeken worden, hoe zij dat gedaan kunnen krijgen”, aldus Somohardjo. Hassankhan: “Wij gebruiken het ambtenarenapparaat, waardoor de bevolking het idee krijgt, dat het hun van een werk voorziet.” Dit komt volgens hem, omdat de particuliere sector niet volledig ontwikkeld is. Hassankhan vindt, dat de particuliere sector niet alleen aantrekkelijker, maar ook uitgebreider gemaakt moet worden voor de samenleving.