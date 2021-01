Recentelijk is op de COVID-19-persconferentie bekendgemaakt, dat de scholen niet op 6 januari, maar twee weken later, hun deuren zullen openen. De scholen blijven gesloten, omdat het aantal covid-besmettingen sterk gestegen is. Als op 18 januari het aantal COVID-19-gevallen niet gedaald is, zullen de scholen volgens onderwijsminister Marie Levens, gesloten blijven. Levens: “COVID-19 heeft ons gedwongen verandering te brengen binnen het onderwijs.” Levens zegt, dat het volgen van online lessen moeizaam gaat en dat dit begrijpelijk is, omdat de nutsvoorzieningen onbetaalbaar zijn. Levens is voorts van mening, dat niet een ieder zich internet kan permitteren en dat het ook geen verplichting is om online lessen te volgen. Zij zegt, dat het wel aangemoedigd wordt, maar de studenten niet onder druk gezet moeten worden. ‘’Er zijn ook geen voorschriften van het ministerie, dat men online moet gaan werken’’, aldus de minister. Echter zijn er volgens de minister, andere mogelijkheden om het leren door te laten gaan. “Het hoeft niet per se via het internet. Er mag niet gediscrimineerd worden binnen het onderwijs, er moeten initiatieven genomen worden om leerlingen te stimuleren”, aldus Levens.

De minister zegt dat aan leerlingen veel geleerd kan worden, maar als de situatie het niet toelaat, er naar andere opties gekeken zal moeten worden. Internet is niet voor iedereen betaalbaar. Wie wel internet heeft, krijgt soms te maken met storingen, soms valt het internet zelfs helemaal uit.

“Ons internetsysteem is niet helemaal betrouwbaar”, benadrukt Levens. Ook beschikt niet een ieder over een laptop. Leerlingen zijn vanwege corona, gedwongen om meer zelfstandig te werken en op onderzoek uit te gaan, door niet alleen gebruik te maken van het internet, maar ook van de radio of de televisie. Wat afstandsonderwijs betreft, moet er volgens Levens een model van afstandsonderwijs gecreëerd worden. Ook de situatie van de scholen moet volgens Levens, systematisch aangepakt worden. Het bekijken van de leerlingaantallen binnen de scholen, helpt bepalen hoe de indeling gemaakt kan worden. De minister zegt dat dit echter wel geholpen heeft om infrastructureel in te kunnen grijpen bij de scholen. Doordat er weinig leerlingen per dag in een klas zijn, hebben de leerkrachten de ruimte om dagelijks individuele aandacht te schenken aan leerlingen. Vanwege COVID-19 is ook het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) langer gesloten. De opleiding zal voorlopig dus niet opengesteld worden voor fysieke colleges.