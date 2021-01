Het lijkt erop dat een nieuwe variant van COVID-19 zich sinds december 2020 in Guyana bevindt, volgens testen uitgevoerd door Eureka Medical Laboratories Inc. Het laboratorium ontdekte afwijkingen bij personen die onlangs uit Guyana waren gereisd en die positief testten op COVID-19. Virology Laboratory Manager bij Eureka, Paul Cheddie, legde aan de Guyana Chronicle uit, dat de COVID-19-test die deze particuliere instelling aanbiedt, betrekking heeft op het identificeren van drie genen of doelen die verband houden met SARS-CoV-2 (COVID-19). ‘’Deze genen helpen om de covid-varianten in staat te stellen zich aan menselijke cellen te binden en daardoor de cellen binnen te dringen en te infecteren.’’ Cheddie zei dat de varianten kunnen worden geïdentificeerd, omdat ze één gen minder hebben.

Drie nieuwere varianten van COVID-19 staan in de schijnwerpers. Nog een overdraagbare variant werd gevonden nadat genomische sequentiebepaling was gedaan in het Verenigd Koninkrijk (VK), een andere variant werd ontdekt in Zuid-Afrika en een derde werd recentelijk ontdekt in Nigeria. De opkomst van de specifieke VK-variant was voor verschillende landen aanleiding om alle vluchten uit het VK en andere landen die gevallen met de variant gedocumenteerd hebben, te verbieden. De Caribbean Public Health Agency (CARPHA) benadrukte, dat het Caribisch gebied een “zeer hoog” risico loopt om deze ‘’Britse variant’’ te importeren en gaf aan dat in Jamaica, er al vier gevallen zijn bevestigd.

Moeilijkheidsgraad

Hoewel Eureka kan vaststellen dat het virus waarmee iemand is geïnfecteerd waarschijnlijk een variant van COVID-19 is, kan Eureka niet definitief aangeven welke variant het is. Nergens in het gezondheidssysteem van Guyana, openbaar of privé, kan de variant momenteel worden geïdentificeerd. “Elke verdere identificatie of karakterisering van de variant zou vereisen, dat we genomische sequencing uitvoeren, wat we op dit moment niet kunnen doen, voornamelijk vanwege beperkte middelen. Alleen het Center for Disease Control and Prevention (CDC) of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), kan hierbij assistentie verlenen’’, zei Cheddie.

Bezorgdheid voor kinderen

Het is bekend dat COVID-19 een onevenredige en ernstige impact heeft op oudere mensen. Wereldwijde rapporten over de Britse variant geven echter aan, dat het mogelijk kinderen meer kan treffen dan het ‘normale’ coronavirus. Als zodanig stelde Cheddie dat Guyana op zijn hoede moet zijn voor het potentieel van deze variant, omdat kinderen gemakkelijker besmet zouden raken. Hij benadrukte dat naarmate de discussies over de heropening van scholen toenemen, er meer aandacht moet worden besteed aan de bescherming van de kinderen die naar school terugkeren.

Cheddie benadrukte ook, dat het lijkt alsof meer mensen nu geïnteresseerd zijn in reizen naar het buitenland, aangezien het aantal personen dat een polymerasekettingreactie (PCR) aanvraagt bij Eureka, toeneemt. Hij raadde op dit moment reizen af. Eureka biedt privétesten voor COVID-19 en test gemiddeld 150 tot 200 personen per dag.

Te midden van groeiende bezorgdheid over de impact die deze nieuwe covid-variant zal hebben op het Caribisch gebied, stelde CARPHA in een rapport: “Landen worden aangespoord om nationale voorschriften te blijven handhaven, inclusief het beperken van bijeenkomsten, het in acht nemen van fysieke afstandsmaatregelen, evenals de juiste handhygiëne en het gebruik van gezichtsbedekkingen waar van toepassing. Reisrichtlijnen en toelatingseisen per land moeten gehandhaafd blijven.’’