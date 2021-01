Daniella Veira, directeur Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), heeft gisteren in het programma To The Point aangegeven, dat veiligheid niet alleen betrekking heeft op de staat, maar op alle bestanddelen om als land te kunnen staan met welzijn en welvaart. Volgens Veira werkt het DNV vooral onzichtbaar en met heel veel informanten, die soms niet bij een ieder binnen de organisatie bekend zijn. Het DNV werkt nauw samen met andere veiligheidsdiensten. Ten aanzien van het veiligheidsvraagstuk kijkt het DNV naar verschillende zaken die gebeuren in het land. Er wordt vooral met mensen gesproken en informatie verzameld, waarna er een inlichtingenrapport wordt opgesteld dat naar de president gaat. Dit rapport kan informatie bevatten over verschillende zaken.

“De identiteit van onze informanten moet veilig zijn, maar we moeten ook nagaan als de juiste informatie verkregen wordt. Aan het eind van de dag komt het bij de directeur en die kan nog vragen voor een screening. We moeten dat doen, omdat de president zeker moet zijn dat de verkregen informatie juist is en hij daarmee aan de slag kan. Het staatshoofd moet weten hoe het staat met het land. Deze informatie krijgt hij ook en hij bepaald de verdere stappen”, aldus Veira. Volgens haar worden alle middelen gebruikt en gehandhaafd voor het waarborgen van de veiligheid.

Als land moet je volgens Veira, heel ver gaan om te zorgen dat de staat en de mensen veilig zijn en te waarborgen dat je de veiligheid kunt behouden. “We moeten alles weten en zien, anders weet je niet hoe te reageren. Wij kijken vooruit, analyseren en adviseren de leiding van het land. Wanneer bepaalde zaken gehanteerd worden, is dat in samenspraak met andere diensten. We kunnen niet zomaar mensen afluisteren, de wetten in Suriname zijn niet daarvoor”, benadrukte Veira. Over het feit dat de doorsnee burger zich nu onveilig voelt, zei Veira, dat het DNV op het veld is, observeert en informatie verzamelt. “We werken met andere veiligheidsdiensten om na te gaan wat er gebeurt.”

De afgelopen periode zijn er personen vermoord, een lijk is in een vat dat dreef op een rivier, aangetroffen.

Volgens Veira is het volgens de organisatie mogelijk dat er sprake is van crimineel syndicaat dat bezig is in Suriname. Er kan volgens haar sprake zijn van afrekeningen. Suriname kan een haven zijn voor mensen om te schuilen, en voor mensen om met anderen af te rekenen. “We onderzoeken het goed.” Wanner zaken zich voordoen die de samenleving schokken, is er volgens Veira, vooral een gevoel van hoe het komt dat het DNV iets heeft gemist. “Wie heeft ons niets gezegd? Waarom heeft men ons niet gezegd? Wat speelt er precies? Hoe lopen de lijnen? Waar is het verkeerd gegaan? We verzamelen de informatie voorzichtig, want als je één ding verkeerd doet, zorg je voor wanorde. We gaan ook na hoeveel onderzoek er moest worden gedaan om achter de informatie te komen”, legde Veira uit.

Ten aanzien van de beveiliging van VIP’ers zei Veira dat zij graag had gewild dat alle VIP gebruik konden maken van mensen die getraind zijn binnen het DNV. “In principe moet de instructie zijn dat je verplicht bent. Helaas zijn we in een ander land. Zij voelen zich misschien veilig met hun eigen mensen om zich heen, maar de veiligheid van elke VIP is onze verantwoordelijkheid. We laten de mensen nu een training volgen en dit jaar gaan we beginnen om alle mensen die nu VIP protection doen, maar niet gekwalificeerd zijn, op te nemen in een training, zodat de VIP’s de beste zorg krijgen qua veiligheid.”