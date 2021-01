Maureen Nibte, advocaat van de opiniepeiler en politicoloog Derek Ramsamooj, die vorig jaar werd aangehouden en in verzekering gesteld door het Openbaar Ministerie, sprak gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, over de aantijgingen tegen haar cliënt. Volgens het onderzoek van het Openbaar Ministerie, wordt Ramsamooj verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, fraude en handelen in strijd met de Anti-corruptiewet.

Nibte zegt dat haar cliënt al deze beschuldigingen ontkent. Hij zou opiniepeilingen hebben gedaan voor de NDP en zou toen voor zijn verdiensten zijn uitbetaald door de SPSB. Nibte: “Hij ontkent dat en geeft aan dat hij inderdaad is betaald door de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), maar dat hij werkzaamheden heeft verricht voor de toenmalige president van het land, Desiré Bouterse. Hij heeft een aantal rapporten gemaakt en onderzoeken gedaan voor de ex-president en alle resultaten heeft hij op verzoek van hem gemaakt en ook weer aangeboden.” Ramsamooj is volgens zijn advocaat nooit in Ocer, het partijcentrum van de NDP, geweest om lezingen te houden. Verder stelt zij, dat als de president van het land zegt dat je moet gaan ontvangen bij de SPSB, wie ben jij dan als buitenlander om daarover vragen te stellen. “De meneer heeft toen netjes al zijn declaraties en invoices ingediend bij de SPSB, zoals hem was aangegeven. Zelfs toen hij zijn declaraties digitaal inleverde, werden een aantal mensen meegenomen in de Cc. Hij moest soms weken wachten op zijn geld”, aldus Nibte.

Ramsamooj die afkomstig is uit Trinidad, is de tweede persoon die is aangehouden in het kader van de vermeende fraude bij de SPSB. Als eerste werd SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto, aangehouden door de politie. De afdeling Fraude van de politie is belast met dit strafrechtelijk onderzoek.

Naar verluidt is ook gebleken, dat Ramsamooj het brein was achter de opiniepeilingen van de afgelopen tien jaar. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat Ramsamooj in het jaar 2017 bijna USD 100.000 in rekening heeft gebracht bij de SPSB voor de kosten van surveys en applicaties ten behoeve van de toenmalige regering. Vervolgens bracht hij in 2018 ongeveer euro 300.000 kosten in rekening voor de voorbereiding van een conferentie in het kader van ‘Deforestation’.