De jurist en financieel-economisch analyticus Robby Makka, zei gisterochtend in het radioprogramma ABC Aktueel, dat hij positieve verwachtingen heeft over de Surinaamse ontwikkelingen. “De koers zal met andere woorden, beter worden, de export zal toe moeten nemen’’, zei hij. Wat de Centrale Bank betreft, hoopt Makka, dat we langzamerhand gaan naar de manier waarop André Telting de Centrale Bank van Suriname heeft geleid. “Indien de huidige governor Roemer, een paar maatregelen van Telting overneemt en implementeert, dan zullen we een betere Centrale Bank krijgen, want op dit moment is de tax en figure van de Centrale Bank niet slecht”, aldus Makka.

Hij benadrukt verder, dat er volop ontwikkeling is om zaken gedaan te krijgen.

“Maar voor wat de opmerkingen van de NDP betreft, daar moeten we geen aandacht aan schenken.” De gewezen NDP-parlementariër Amzad Abdoel, heeft recentelijk de regering bekritiseerd over haar werkwijze. Zo stelde Abdoel in een artikel aan president Santokhi de vraag, hoe zijn eigen braaksel proeft. Makka zegt, dat de argumenten van Abdoel relatief zwak zijn. “Van diarree kan je nooit een kasteel bouwen. Als een van de weinige jongeren die met zinloze argumenten komt, is hij nog wakker. We weten allemaal, dat het hele verhaal van de valutawet de toets van de praktijk niet heeft doorstaan en verder niets te maken heeft met braaksel of slecht eten”, aldus Makka.

“Anno 2021 is er geen tijd voor partij politieke-issues. Ook al zou de VHP of Nieuw-Front nooit meer aan de macht komen, zal ik blijven benadrukken, dat de economie van Suriname die de NDP heeft gevoerd, zo desastreus is geweest voor Suriname dat we altijd diarree zullen blijven krijgen van hun manier van werken. Het zal nooit een paleis of kasteel worden”, zegt Makka. Volgens hem is de regering momenteel bezig met oplossingsmodellen om de economie te ordenen.