Het COVID-19 Coördinatieteam van het Korps Politie Suriname (KPS), roept in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid, alle houders van dispensatiebrieven, zowel bedrijven als individuen, op om zich te herregistreren. De herregistratie in verband met de verscherping c.q. aangepaste methode van de controle door de politie, dient te geschieden via de website: covid-19.sr en wel vanaf 4 januari 2021 t/m 15 januari 2021.

Indien uw herregistratie is gevalideerd, wordt u opgenomen in het digitale bestand. De bevestiging van goedkeuring ontvangt u per mail. Voor de goede orde kan vermeld worden dat per 31 januari 2021 alle dispensatiebrieven komen te vervallen. Bij controle door de politie zult u slechts uw identiteitsbewijs en eventueel bedrijfspas moeten overleggen. Nieuwe aanvragen kunnen ook via dezelfde website geschieden.

Indien u vragen heeft, kunt u die stellen via het e-mailadres: [email protected] Namens de voorzitter van het COVID-19 Coördinatieteam KPS en directeur Nationale Veiligheid, respectievelijk de commissaris van politie Henry Seedorf en luitenant-kolonel Danielle Veira, wordt op u een beroep gedaan om ongerief te voorkomen door u tijdig te herregistreren.