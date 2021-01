De regering heeft onlangs bekendgemaakt, de invoering van de solidariteitsheffing te verschuiven naar een nader te bepalen datum. De regering zag zich hiertoe genoodzaakt, omdat de vergadering in De Nationale Assemblee waarin drie fiscale wetten zouden worden behandeld, was afgelast vanwege de COVID-19-situatie in ons land. Een van de wijzigingsvoorstellen die in deze vergadering zou worden behandeld, was de solidariteitsheffing. De vergadering zou op 29 december plaatsvinden.

De bestuurskundige August Boldewijn, zegt desgevraagd, dat er alsnog een goede berekening van overheidswege moet worden gemaakt, alvorens de solidariteitsheffing à la dol wordt ingevoerd. Volgens Boldewijn zou het van professionaliteit getuigen, als de regering eerst op onderzoek gaat naar hoeveel belastinggelden erop sluwe wijze verloren gaan. Boldewijn zegt niet tegen ontwikkeling te zijn, maar heeft ‘’er de pest aan’’ wanneer er misbruik wordt gemaakt van de staat.

“Suriname is momenteel aan heidenen overgelaten. Dit, omdat geen enkele autoriteit op onderzoek uitgaat naar hoeveel belastinggelden er verloren gaan. Zoals ik mij heb laten informeren, zal de solidariteitsheffing voor mensen met een bezoldiging vanaf SRD12.000 per maand gelden. Maar de overheid staat er niet bij stil, hoeveel mensen boven deze bezoldigingsreeks zitten, zonder belasting af te dragen”, aldus Boldewijn.

Hier zal onderzoek volgens Boldewijn, meer dan ooit tevoren nodig zijn. “Dit is niet eerlijk ten opzichte van degenen die het wel moeten afdragen. De illegale gouddelvers, prostituees, Brazilianen die winkels hebben en niets afdragen, kortom, mensen die heel veel verdienen en niets afdragen. Waar blijft de territoriale integriteit? Wie beschermt ons hiertegen, hoezo zijn er anno 2021, nog mensen die de staat op deze manier benadelen? Wanneer zullen we van plan zijn een halt toe te roepen in zulke zaken en of een goede berekening maken”, zegt Boldewijn. Volgens hem moet in deze moderne tijd, er werk van worden gemaakt dat de staat qua belastingen, niet benadeeld wordt.

door Orsilia Dinge