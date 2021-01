Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft zaterdag tijdens de regerings-persconferentie kenbaar gemaakt, dat er nog steeds veels te weinig mensen met klachten zijn die gaan testen tegen Covid-19 en dat vormt een gevaar. “Als je klachten hebt en niet gaat testen, ben je nog steeds besmettelijk’, verduidelijkte hij. De bewindsman drukte burgers daarom op het hart, zich bij klachten die overeenkomen met een COVID-19 besmetting gelijk na overleg met hun huisarts of het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) te laten testen. Minister Ramadhin verwacht wél, dat er de komende weken een “inhaalslag” van positief geteste personen zal zijn, dit wegens de feesten en samenscholingen die er in de afgelopen dagen, te weten Kerst, oud- en nieuwjaar zijn geweest. Hij doet daarom een beroep op de samenleving zich in geval van symptomen, te laten testen. “We hebben genoeg testmateriaal en er zijn genoeg mogelijkheden en plekken om te testen”, verzekerde hij. Ramadhin zei dat de focus zal worden gelegd op het proactief testen.

De bewindsman merkte op, dat alhoewel er in de afgelopen week een zekere mate van stabiliteit in het aantal positief geteste COVID-19-patiënten is geconstateerd, ons land nog midden in de tweede golf zit. “We zien nog geen daling en onze isolatiefaciliteiten en human resource capaciteiten, staan behoorlijk onder druk, mede door de heel hoge besmettingsgraad.” Suriname zit momenteel op gemiddeld 58 nieuwe gevallen per dag, waarbij het reproductiegetal (R) dichtbij 1 is. “Dat betekent, dat wij op dit moment op basis van de R van 1 wel een zekere mate van geruststelling hebben”, aldus minister Ramadhin. Hij waarschuwde echter dat er slechts een heel kleine wijziging in infecties nodig is om de zaak te verergeren. De “R” kan ook gaan fluctueren bij de stijging van infectiegevallen en de hoge besmettingsgraad. Het percentage positief getesten oftewel de Positivity Rate, schommelde de afgelopen week tussen de 20% en 25%. De gezondheidsautoriteiten streven ernaar die onder de 5% te krijgen zoals de WHO aanbeveelt, wil men dat er sprake is van een stabiele controle van het aantal positieven.

Zijn collega Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking wees er tijdens de conferentie dat “hoe beter en meer u zich houdt aan de voorschriften, hoe makkelijker de beheersbaarheid wordt van de COVID-19 situatie”. “Maar hoe minder u zich houdt aan de voorschriften, hoe strakker en minder plezierig de maatregelen gaan worden. Individuen zullen beboet worden en niet voor een klein bedrag. U gaat in één keer afleren om geen mondkap van SRD 5 op te doen, want u gaat SRD 5.000 bij wijze van spreken, moeten betalen”, waarschuwde Ramdin.

Uitbreiding bed- en isolatiecapaciteit

De regering werkt eraan deze week nog de bed- en isolatiecapaciteit op respectievelijk de verpleegafdelingen van ziekenhuizen en Residence Inn, uit te breiden. Minister Ramadhin zei dat er, voor wat de verpleegafdelingen betreft, continu wordt gewerkt aan het vergroten van de capaciteit van 103 naar 168 bedden in de eerste week van januari. Ook de isolatiecapaciteit zal deze week nog worden uitgebreid. Met name de isolatie-unit van Residence Inn, zal worden vrijgemaakt en daar kunnen ongeveer 130-150 plekken gecreëerd worden. Momenteel is 54% van de beschikbare isolatieruimtes bezet. Ook op dit vlak wordt er deze week gewerkt aan uitbreiding. Volgens de bewindsman hebben clinici hun bezorgdheid geuit. “Er moet nu echt worden gewerkt aan een stukje gedragsverandering. We zeggen het niet zomaar. We willen niet gaan naar het punt, waar we nu al de reguliere zorg moeten afschalen, want dat zal betekenen dat afdelingen in ziekenhuizen moeten sluiten en dat operaties zullen worden uitgesteld, wat niet zonder risico’s is. Als het gedrag en de situatie niet veranderen en er geen verbetering in zicht is, zullen we op een punt komen, dat we moeten accepteren dat we vanwege COVID -19 niet anders kunnen dan de reguliere zorg afschalen. Dat gaat een enorme domper zijn’, aldus Ramadhin.