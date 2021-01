Het onlangs uitgebrachte jaarverslag 2015 van de Centrale Bank van Suriname stelt vast dat de regering Bouterse 1, ons monetair totaal heeft vernietigd. De Centrale Bank had geen dollar en goud meer in 2015. Alles wat governor André Telting had achtergelaten, was weg. De opbrengsten van de hoge goudprijs van 2012, allemaal weg. Dus wanneer de NDP‘er Amzad Abdoel, zijn grote schuif opentrekt, moet hij ons komen uitleggen waar dat geld aan is verkwanseld. De waarde van de Surinaamse dollar ten opzichte van de US-dollar, hangt af van de monetaire reserve van Suriname, die bestaat uit goud en US-dollars.

Volgens het Centrale Bank jaarverslag van 2015, zijn ALLE reserves tegen 2015 verdwenen. Dit heeft de SRD waardeloos gemaakt met als gevolg een zeer hoge koers van 20 en winkelprijzen die niet te beheersen zijn. Naar mijn mening, is het probleem bij de moederbank natuurlijk groter dan alleen oneerlijkheid, want de NDP heeft in 10 jaar tijd, drie banken vernietigd, namelijk de Landbouwbank, SPSB en de Centrale Bank. Het is bij de Hakrinbank niet gelukt, want iemand werd daar directeur. Kortom, onze hele monetaire reserve van USD 1.2 miljard is tussen 2010 en 2015, leeggeroofd door de NDP. Gewoon letterlijk via cambio’s weggesluisd door Hoefdraad naar NDP-figuren.

Oneerlijkheid en crimineel gedrag op de Centrale Bank was altijd een probleem, daarom worden nu twee ex-governors, Gillmore Hoefdraad en Robert van Trikt vervolgd en het is de reden waarom jurist Faranaaz Hausil, ook vast zit. Ons monetair beleid was in handen van een criminele organisatie. Het is inmiddels geen geheim dat toen de gelederen van de NDP krap bij kas zaten, zij het besluit hebben genomen om de kasreserve van het volk aan te spreken.

Dit was geld van de bankrekeningen van burgers. Gewoon hebben zij zich schuldig gemaakt aan het stelen van USD 197 miljoen. Staatsolie heeft in 10 jaar, USD 2 miljard aan de Staat overgedragen. Wat dit paarse geboefte nooit heeft begrepen, is dat de SRD te allen tijde gedekt moet zijn door US-dollars en goud. Alle inkomsten uit de mijnbouwdollars (goud en olie) behoren naar de Centrale Bank te gaan en daar horen de beleidsmakers met hun ‘poten’ vanaf te blijven. Het dient als dekking voor de SRD en om de wisselkoersen stabiel te houden. De overige exporteurs van bijvoorbeeld hout, groente, rijst enzovoorts, kunnen hun valuta zo herinvesteren, maar aan de dollars van de Centrale Bank komt niemand. De cambio’s moeten de behoefte van de gemeenschap dekken. Zo had governor Telting het geregeld en het werkte prima, waardoor er geen enkele valutawet nodig was. De NDP-valutawet was bedoeld om 10 jaar roofpraktijken op de Centrale Bank te camoufleren. De tenlasteleggingen van Van Trikt en Hoefdraad vertellen het verhaal. Die valutawet is overigens nonsens. Ons grootste probleem is niet repatriëring van exportdollars, maar het geboefte op de Centrale Bank. Maar belangrijker is het vraagstuk van vertrouwen. Telting straalde vertrouwen uit, en dat heeft ons toen ook gered. Nu staat Suriname aan de vooravond van een financiële injectie van USD 750 miljoen vanuit het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het betreft een stand-by agreement voor drie jaar dat door verschillende instituten aangewend kan worden. Volgens president Santokhi gaat het om financiering voor betalingsbalanssteun, versterking van de internationale reserve en stabilisatie van de wisselkoers. “Hopelijk eind dit jaar, maar uiterlijk eind januari.” Het bedrag van USD 750 miljoen is een druppel op een hete plaat, want de regering zit nog opgescheept met een schuld van USD 675 miljoen op de internationale kapitaalmarkt. Er moet daarnaast zeker USD 400 miljoen naar de Centrale Bank dat moet dienen als dekking van de SRD. En dat geld is maar een vierde van wat nodig is om de SRD daadwerkelijk te dekken. De man van de straat begrijpt dit zeer vermoedelijk niet, maar dit geld mag je zeker niet aanraken. Het is geen spaargeld. De NDP heeft haar sympathisanten altijd geleerd dat de dekking spaargeld is, terwijl het volk pinaart. Wel, nu ervaart het wat er gebeurt als er geen dekking van de SRD meer is. In 10 jaar 700 procent koersverhoging van 2. 80 naar 21. En de prijzen in de winkels zijn nu onbetaalbaar voor de gewone burger. De hoofdschuldige voor deze financiële chaos is niemand minder dan de ex-governor van de Centrale Bank, Gillmore Hoefdraad. Hij had de leiding bij de Centrale Bank 2010-2015. Hij is thans op de vlucht en wordt ook gezocht voor een aantal strafbare feiten, waaronder andere corruptiezaken, met betrekking tot oplichting van de Centrale Bank voor 105 miljoen euro voor de verkoop van 17 overheidsgebouwen. Het volk voelt nu de effecten van tien jaar NDP-regeringsbeleid, waarbij onze banken leeg zijn geroofd en alle US-dollars uit de staatskas zijn verdwenen. De NDP heeft vanaf 1980, drie bankpresidenten benoemd: Goedschalk, Hoefdraad en Van Trikt. Alle drie hebben de staatskas helpen leegstelen. Alle eer en lof voor wijlen de zeer integere en kundige heer André Telting. De Centrale Bank van Suriname moet een grondige herziening in bemensing en regelgeving ondergaan. Deskundigheid en integriteit moeten uit de Centrale Bank stralen. De NDP-figuren konden dat nooit. Hun oneerlijkheid maakt de werking van een financieel systeem onmogelijk. Beleggers, burgers en zakenmensen, moeten vertrouwen hebben in de financiële beleidsmakers. NDP-beleidsmakers hebben vaker het vertrouwen geschaad, we denken dan gelijk aan Hoefdraad die het IMF heeft belazerd toen hij de lening van USD 500 miljoen cancelde. Het was ook weer Hoefdraad die de Federal Reserve had belazerd door tegen de afspraken in, de dollars te verkopen via Chotelal cambio. Ook Van trikt en Hoefdraad hebben de lokale banken belazerd door uit de valutakasreserves te stelen.

J.S.