Tot verbazing van velen maakte de minister van Volksgezondheid bekend, dat de verkoop van vuurwerk wordt toegelaten. Hij benadrukte zelfs, dat handelaren tot 22.00 uur, bestellingen tot aan huis mogen leveren. De minister zegt dat hij de oudejaarstraditie niet wil verpesten, vandaar dat er ondanks COVID-19, geen vuurwerkverbod is ingesteld. Keerpunt kan zich niet vinden in de uitleg van de minister en is van mening, dat dit weer een duidelijk voorbeeld is van belangenverstrengeling en bevoorrechting. Het is overduidelijk dat een grote groep sponsoren van de VHP bestaat uit handelaren en die hebben naar verluidt, ongeveer USD 400.000 geïnvesteerd in een aantal containers vuurwerk. Deze investering moeten zij natuurlijk terugverdienen. Dit staat allemaal los van het feit dat ons land midden in een pandemie zit en in economische chaos verkeert die is achtergelaten door de toenmalige regering. De harde realiteit is er nog steeds, dat er een schaarste heerst aan cash US-dollars. Wij vinden het dan zeer triest, dat importeurs de schaarse valuta’s verbrassen aan vuurwerk, terwijl er voedingsmiddelen kunnen worden gekocht. Waar liggen de prioriteiten van de regering, wanneer de verkoop van vuurwerk wel dispensatie krijgt, maar de horeca en andere bedrijven al maanden vragen om verruiming van hun bezorgdiensten? Had de regering de restaurants niet al eerder deze optie kunnen geven, zodat zij kunnen overleven? Wij zijn van mening, dat vuurwerk een bron van inkomsten is voor een groep handelaren die normaal al voldoende omzet genereert. Waarom kon de regering, gezien de feestdagen, zo een dispensatie niet verlenen aan de horeca, zodat zij tenminste ook iets kon verdienen door bijvoorbeeld tot 22.00 uur eten te bezorgen. Dit zou de restaurants die het al heel moeilijk hebben, helpen te overleven, want wat wij niet moeten vergeten, is dat de horeca het bedienend personeel minimaal inzet, omdat er nauwelijks werkgelegenheid is. Veel mensen die in de horeca werkzaam waren, zitten noodgedwongen thuis, omdat zij ontslagen zijn. Het land zit in een grote crisis, om dan als overheid een groep ondernemers te bevoordelen boven anderen, getuigt niet van sociaal gevoel.