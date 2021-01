Parmanand Sewdien, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) vindt dat, de agrarische sector in ons land heel groot is, en wij daarbij enkele diverse stadia van de productie, primaire- als secundaire productie hebben. Volgens hem is de agrarische sector de laatste jaren achteruit gegaan. Doordat de sector heel breed is, zijn de uitdagingen bij de respectieve sectoren ook heel groot en beperkt. Echter haalt Sewdien aan, dat de sector stagnatie ondervindt door onder andere, een slechte ontwikkeling van onze verwerking richting de afzetmarkt. Hij is voorts van mening, dat er de laatste tijd minder aandacht besteed wordt aan de afzet en verwerking. Onlangs heeft Sewdien een werkbezoek gebracht aan Nickerie. Sewdien onthulde, dat er daar gekeken is naar het functioneren van de pompgemalen ten behoeve van de rijstsector. Hij zei dat er bij de rijstarealen heel wat uitdagingen zijn geweest. Sewdien: “Bij de waterhuishouding is een sluis kapot.” Volgens hem, was er bij de pompgemalen Wakai, een probleem. Echter is daar de Arawarasluis, die moet zorgen voor de aanvoer van zoetwater naar de Nickerierivier. Ook is er een probleem ontstaan, waardoor alle irrigatiewater in de richting de van Coppenamerivier stroomt. Er wordt nu gekeken op welke manier dit vraagstuk opgelost kan worden, zodat er meer irrigatiewater ter beschikking komt. Sewdien verklaarde, dat er voorbereidingen worden getroffen om de pompen die uit India afkomstig zijn, zo snel mogelijk te installeren. Hij zei verder, dat de pompen die zijn overgenomen uit een heel oude staat verkeren.

Door de COVID-19 situatie hebben de technici nog niet naar Suriname kunnen komen om de pompen te installeren. Volgens hem zullen ook de oude sluizen en kanalen opgeschoond moeten worden. Sewdien verklaarde, dat het ministerie van LVV een lening heeft ontvangen van de In-ter-American Development Bank (IDB), totaal 50 miljoen USD voor de agrarische sector. Het is de bedoeling dat 30 miljoen USD naar het saneren van de polders inhoudende voor een onderhoudsbeurt. Sewdien maakte duidelijk, dat de nieuwe ambassadeur van Suriname in Nederland Jajendre Khargi, op bezoek is geweest bij het ministerie van LVV. Er is volgens hem aan de ambassadeur gevraagd, in Nederland uit te kijken naar een ruimte voor de lokale producten. De bedoeling is om de lokale producenten te faciliteren, en de producten te tonen. De producten van Suriname, zullen op die manier dan dichterbij gebracht worden voor de consument. Sewdien zei verder, dat ook uitgekeken wordt naar de Caribische landen voor de export van landbouwproducten.