De voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, zegt tegenover De West, dat 2020 heel uitdagend is geweest voor ondernemers. Hasnoe is van mening, dat de afgekondigde aanpassingsmaatregelen van de regering, waaronder de verhoging van de govermenttake, niet goed uitpakken voor ondernemers. “Vooral voor ondernemers is dit een heel zwaar jaar geweest. Maar desondanks hebben we het vertrouwen aan de huidige regering gegeven. Ze moet haar beloftes in 2021 nakomen. Indien ze die zal nakomen, denk ik niet dat er nog iets mis kan gaan”, aldus Hasnoe.

Volgens hem heeft de regering vanaf haar aantreden in juli, diverse beloftes gedaan die nog niet nagekomen zijn. “Ten eerste had ze beloofd het alternatief te zijn, maar alles wat we hebben afgewezen, zien we nu weer gebeuren.

Ten tweede had de regering aan het bedrijfsleven beloofd, maatregelen te zullen afkondigen die samenhangend zijn voor de hele samenleving. Dit zijn in grote lijnen zaken die in 2021 gerealiseerd moeten worden. We zullen geen bedelende hand uitstrekken, maar willen de problemen van het bedrijfsleven toelichten aan de regering. Echter zou een financiële injectie van overheidswege aan het bedrijfsleven in het nieuwe jaar, niet slecht zijn”, zegt Hasnoe.

2021 kan beter worden

Volgens Hasnoe kan 2021 een beter jaar zijn, indien de regering geen maatregelen doordrukt die voor arbeidsonrust kunnen zorgen. “Zolang ze de arbeidsonrust in toom weet te houden, vooral nu de inflatiecijfers verdubbeld zijn, zal alles goed gaan. We willen gewoon betere tijden in 2021. Bij beleidsvorming moet de regering gewoon rekening houden met Public Private Partnership, alles moet samenhangend zijn voor iedereen. Het bedrijfsleven heeft tal van verwachtingen van de regering in 2021, en die kunnen gerealiseerd worden als de regering goed beleid voert en haar beloftes nakomt”, aldus Hasnoe.

-door Orsilia Dinge-