Vorig jaar 31 december was de menigte vele duizenden groot in de binnenstad om de pagara estafette live mee te maken en vervolgens nog lang door te feesten. Het COVID-19-coronavirus heeft dit grote festijn om veiligheidsredenen onmogelijk gemaakt. De binnenstad zag er vandaag totaal verlaten uit. Hopelijk zal 31 december 2021, de binnenstad weer helemaal vollopen als de covid-dreiging voorbij is.