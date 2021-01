Nog maar enkele uren te gaan en we kunnen het schrikkeljaar 2020 gedag zeggen en het volgende jaar inluiden. Er wordt wel eens beweerd dat in een schrikkeljaar, er vervelende en zeer onprettige dingen gebeuren en vaak genoeg neem je dat als mens met een korreltje zout. Maar dit jaar hebben bepaalde doemdenkers in hun stelling over een schrikkeljaar, het toch wel bij het juiste eind gehad. Reeds in het eerste kwartaal van dit jaar kreeg de wereldgemeenschap, waar wij ongetwijfeld ook deel van uitmaken, zeer onaangenaam nieuws te verwerken. In de Chinese stad Wuhan ontstond een nieuw en onbekend virus dat zeer besmettelijk bleek te zijn en zich bij de mens in de longen nestelt en in veel gevallen zelfs fatale gevolgen heeft. Dit virus dat zich door de lucht verspreid en van mens op mens wordt overgebracht, bleek al gauw niet onder controle te krijgen en wist zich door moderne transportmogelijkheden (vliegverkeer) over de gehele wereld te verspreiden en werd al snel door de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, als pandemie aangemerkt. In het eerste kwartaal van dit jaar kregen we ook de eerste besmetting vanuit Nederland en gelijk met dodelijk gevolg. Het zogeheten SARS-CoV-2, kortweg COVID-19, ontsproten in China, heeft momenteel nog de gehele wereld in zijn greep en heeft honderdduizenden doden tot gevolg gehad in vooral landen als de Verenigde Staten, India, Brazilië en China. Gelukkig heeft men door snelle navorsingen, al vaccins tegen dit gevaarlijke virus weten ontwikkelen en is men in de rijkere landen al aangevangen met het snel immuniseren van de bevolking.

Ook in Suriname kijken wij uit naar het moment dat wij ook over goed werkende vaccins kunnen beschikken waardoor deze COVID-19 geseling uiteindelijk naar beheersbare proporties kan worden teruggebracht. Voorlopig zijn we nog lang niet zover en zullen we zeker nog zes maanden moeten voortploeteren en zorgen dat de besmettingen niet de pan uit rijzen, want ons zorgsysteem kan een grote uitbraak zeker niet aan. Er zijn mensen die praten over de grootste ramp die ons land in zijn geschiedenis is overkomen. Wij willen de mensen erop wijzen, dat onze geschiedenis vele momenten van rampspoed heeft gekend en dat de huidige pandemie daar een van is, maar zeker niet de grootste. We denken bijvoorbeeld aan de verfoeilijke periode van slavernij en op het vlak van de bestrijding van tropische ziekten, hebben we in dit land ook veel narigheid gekend. We denken daarbij aan de tijd dat malaria voor velen de dood opleverde en we willen de periode van lepra ook niet vergeten. In de periode dat de melaatsheid ook in Suriname slachtoffers maakte, was er vaak geen sprake van tijdelijke quarantaine, maar van totale afzondering. COVID-19 is dan wel een zeer vervelend virus en een gevaarlijke aandoening, maar is nu zeker binnen enkele maanden wel te neutraliseren, zodat de wereld en ook Suriname, terug kan naar een normalere toestand. Waar we ons niet in moeten vastbijten, is ervan uitgaan dat na een ingrijpende vaccinatiecampagne, COVID-19 helemaal uit de wereld zal zijn. Virologen en andere wetenschappers binnen de medische wereld, waarschuwen nu reeds dat het niet uitgesloten is, dat er meer van dit soort gevaarlijke ziekteverwekkers zullen opduiken die de wereld wederom op stelten zullen kunnen zetten. Laten wij als bewoners van dit land, hopen dat deze COVID-19 ellende snel kan worden geneutraliseerd en we onze aandacht weer kunnen vestigen op zaken die voor land en volk van belang zijn. Maar 2020 was niet alleen het jaar van COVID-19, maar betekende ook ons verkiezingsjaar met de uitslag in mei waarbij de NDP-regering van Bouterse door het Surinaamse electoraat werd weggestemd. In juli van dit jaar trad daarna de regering Santokhi aan, die mandaat heeft verkregen Suriname uit de enorme economische, financiële en monetaire crisis waarin de vorige regering ons heeft doen belanden, te halen. Bepaald geen makkelijke klus, omdat de regering Bouterse de zaak in failliete vorm heeft overgedragen en de staatskas eigenlijk totaal is leeggeplunderd. De regering Santokhi werd met een financiële augiastal geconfronteerd met miljarden schulden in SRD en vreemde valuta. Enorme schulden die zowel nationaal als extern, terugbetaald zullen moeten worden. Daarenoven heeft de regering Bouterse een dusdanig desastreus economisch en financieel beleid gevoerd dat Suriname tegen de beroerdste ratings van internationale kredietinstellingen aankijkt, die niet meer zijn dan een aangemeten junkstatus. En met al deze gegevens en bar slechte financiële positie, moet de nieuwe coalitieregering, geleid door president Santokhi, redding en wederom voorspoed voor het Surinaamse volk zien te brengen.

Bepaald geen benijdenswaardige klus. Dus los van de COVID-19 ellende die de wereld en Suriame overkomt, hebben we in dit land te maken met een vreselijke en diepgrijpende economische crisis die zich vertaalt in hoge wisselkoersen, chronisch gebrek aan vreemde valuta en in het bijzonder de Amerikaanse dollar, inflatie, wegvallen van een groot deel van de dekking van de Surinaamse dollar, koopkrachtverlies van de gehele samenleving, stijgende prijzen en zware verarming van de meesten. Als we daarom spreken van een verschrikkelijk schrikkeljaar, dan betreft zulks de opsomming van alles wat met achteruitgang in dit land te maken heeft gehad in de afgelopen tien jaar en nog steeds zwaar voelbaar is in 2020. Met de COVID-19-pandemie erbij, is het leven voor iedereen in dit land alleen maar zwaarder en onaangenamer geworden. Als de regering in 2021 erin slaagt de armoede te verminderen en de COVID-19-pandemie ook hier goed onder controle te krijgen, dan zijn we al een stuk op de goede weg. Laten wij de Almachtige afsmeken dat Hij de regering in staat stelt ons te leiden naar verbetering en echte vooruitgang, waardoor de kwaliteit van ons leven een merkbare verbetering zal kunnen ondergaan.