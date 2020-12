We zitten door ons eigen wan- en asociaal gedrag, weer helemaal in de put en wel door het aantal snel toenemende gevallen van COVID-19-besmettingen. In nog geen twee weken tijd, zijn we van 6 positief geregistreerde besmettingen, gisteravond gestegen naar 244 actieve gevallen. Reden genoeg voor de regering en het ministerie van Volksgezondheid, over te gaan tot snelle verscherping van de anti-covid-maatregelen. De avondklok is reeds vervroegd naar 19.00 uur en duurt tot 05.00 uur, gedurende de gehele week. Ook zijn de horecabedrijven en casino’s weer gesloten. De regering is thans aan het bekijken, welke sectoren binnen deze maatschappij er weer aan zullen moeten geloven, door hun activiteiten te staken. Het ministerie van Volksgezondheid en zijn werkarm, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg B.o.g., hebben wel kunnen vaststellen dat de snelle toename van het aantal covid-besmettingen uit bepaalde clusters komt, die zich hoofdzakelijk in het noorden van de hoofdstad bevinden. Ook weet het departement nu ook dat er ook sprake is van COVID-19 import en dat die hoofdzakelijk via het oosten van het land richting hoofdstad is gekomen. Bepaalde concentraties van personen en het niet in acht nemen van anti-covid-protocollen, zoals de social distancing en het niet dragen van mond- en neusbedekking, hebben de snelle verspreiding van het coronavirus onder bepaalde lui, versneld. De overheid schijnt momenteel een goed beeld te hebben waar ze moet zoeken en is nog steeds bezig met “contact tracing” om zo de zaak onder controle te krijgen. Maar dit keer schijnt de veroorzaakte schade aanzienlijker te zijn dan in de maand augustus van dit jaar. Er wordt thans naar verluidt, een goede analyse gemaakt van de situatie en voorts gekeken wat voor verdere maatregelen, die best wel heel zwaar kunnen worden, noodzakelijk zullen zijn. Er wordt zelfs gedacht aan het ultieme paardenmiddel in de vorm van een totale lockdown, dat zeker tot betere resultaten zal leiden in het terugdringen van de besmettingen, maar vreselijke consequenties zal hebben voor het economisch en sociaal leven in dit land. Een totale lockdown moet daarom dan ook gezien worden als het uiterste middel, om nog te redden wat er te redden valt. De gevolgen voor bedrijven en loontrekkers zullen verschrikkelijk zijn en het is daarbij niet uitgesloten, dat meer ondernemingen het niet zullen overleven. Nu reeds vernemen wij, dat commerciële banken die kredieten hebben verschaft aan horecaondernemingen, uitstel van betalingen aan de debiteuren zullen moeten verlenen, omdat door een sluiting er toch niet genoeg verdiend kan worden om de schuld aan de banken af te lossen. Ook voor de overheid zullen de nadelige gevolgen niet uitblijven, omdat ondernemingen die hun inkomsten zien kelderen door een lockdown, ook niet bij machte zullen zijn, aan hun maandelijkse belastingverplichtingen te voldoen. Met dit aspect zal de regering zeker rekening moeten houden. Het lijkt ons dus verstandiger om de overtreders van de COVID-19-maatregelen en de gepropageerde dwingende protocollen, veel intensiever te verbaliseren. Zware boetes zullen de onhebbelijken en rebellerende bewoners van dit land, zeker op andere gedachten brengen en doen beseffen, dat ze niet alleen zichzelf, maar ook anderen in groot gevaar brengen en het gehele land slechts nadeel bezorgen. Ook de grenzen van dit land en de wegen die direct naar de hoofdstad leiden, moeten beter en zwaarder bewaakt worden. Doen we dat niet, dan zullen we vaker van versoepeling naar verscherping met onze anti-covid-maatregelen moeten gaan.