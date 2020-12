De Surinaamsche Bank (DSB) heeft sinds gisteren, een nieuwe website die helemaal is aangepast en ingericht aan de behoefte van de klant. Volgens de CEO van DSB, Steven Coutinho, was gisteren de soft launch van de website. ‘’Later deze week zal er meer ruchtbaarheid aan gegeven worden’’, aldus Coutinho tegenover de krant.

“Het doel van de nieuwe website in deze tijd van COVID-19 en ook vanwege de new age van digitalisering, is dat klanten kunnen bankieren in hun eigen tijd. Klanten willen niet beperkt worden door de openingstijden van de bank, maar zij willen bankieren wanneer ze willen en waar ze willen. Wij hebben getracht met deze website, een veel meer selfservice-portal te gaan aanbieden aan onze klanten, daarom is in het midden van de pagina, er een ‘search balk’ gezet, een soort Google-search voor DSB. Dit is bedoeld voor de klanten die heel veel vragen hebben”, zegt Coutinho.

Hij heeft vaak met klanten gesproken, en gebleken is dat veel vragen die klanten hebben, eigenlijk gewoon online beantwoord kunnen worden.

DSB wil aldus Coutinho, haar klanten begeleiden om meer digitaal te gaan denken, want als klanten de kantoren bezoeken, worden zij verwezen naar de website, omdat alle ‘Frequently asked questions’ (veelgestelde vragen, FAQ) daar zijn opgenomen. “De antwoorden op hun vragen kunnen zij op basis van het type klant filteren en dit hebben wij al een jaar beloofd, omdat wij DSB zo snel als mogelijk willen pushen naar een digitale bank. Een bank waar branches langzamerhand iets moeten zijn, die tot het verleden zullen gaan behoren. De branches zullen blijven bestaan, maar het vraag en antwoord baken waarvoor ze nu gebruikt worden, zal uiteindelijk afnemen”, zegt Coutinho.

DSB is van plan om ook de branches te digitaliseren. Er zal gestart worden met het kantoor in de Hermitage Mall. ‘’Het plan is om daar een ‘branche of the future’ op te zetten. Dit houdt in, dat als klanten binnenkomen en vragen hebben, zij worden begeleid met internetbankieren, met de website of als zij leningen willen aanvragen, dat een DSB-medewerker hulp verleend hoe dat kan via de website.

Ook het proces voor het openen van een rekening, zal makkelijker worden gemaakt via de website. Dit is gewoon de verlengarm van de bank, onze digitale branche. Naar aanleiding hiervan hebben we ons callcenter ook verdrievoudigd, omdat wij gewoon nu weten dat heel wat mensen de branches vermijden vanwege COVID-19 en dat hebben we gemerkt aan de volumes van het aantal telefoontjes en e-mails. Het callcenter is daarom 300 procent groter, waardoor vragen die via de website binnenkomen, ook worden doorgestuurd naar de juiste afdeling”, benadrukt Coutinho. Er is een gigantisch serviceteam opgezet om dit alles te bewerkstelligen. Dit team bestaat grotendeels uit mensen die al werkzaam waren in het Retail-netwerk van DSB.