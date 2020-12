Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Technologische Innovatie, vertelde dat hij momenteel in de Verenigde Staten is om gezonde gesprekken te voeren. Volgens Ramdin, moeten de gesprekken ertoe leiden, dat organisaties internationaal versterkt worden en dat er nadere afspraken gemaakt kunnen worden, hoe de ondersteuning aan ons land verleend kan worden. “De regering is niet van plan om onze schuldenlast te vergroten. Het gaat om het Surinaams belang”, aldus Ramdin gisteren in ABC Aktueel. Ramdin verklaarde, dat er met ‘Het State Departement’ een goed gesprek is geweest. Volgens hem is er gekeken naar hoe de economische samenwerking ondersteund kan worden, van de Amerikaanse regering naar Suriname.

Ramdin zei, dat er verder gesprekken gevoerd zullen worden met de ‘Development Finance Corporation’, en ook met een aantal andere instituten in Washington, waar zij ons ook ondersteuning zullen bieden via de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Inter-American Development Bank (IADB).

Ook is er gesproken over het traject dat momenteel internationaal gaande is, voor wat betreft het IMF, en de leningen die Suirname aan het herschikken is, met ondersteuning van LAZAR.

Ramdin onthulde, dat er ook met de IADB president, Mauricio Carone, gesproken is over de steun aan Suriname. Echter is er afgesproken, dat er technische bijstand verleend zal worden, bij het verder opzetten van export uit Suriname, en de zogeten Foreign Direct Investment Suriname. Ramdin hoopt, dat de regering vanaf volgend jaar aan de uitvoering kan beginnen en er gewerkt kan worden aan de operationele organisatie van de instituten. Ook stelde hij, dat er politieke gesprekken gevoerd zijn met de multilaterale organisaties, in het bijzonder de Organisatie van Amerikaanse Staten (O.A.S) en ook de Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). “Beide organisaties, wilden weten hoe het in Suriname gaat en op welke wijze zij Suriname kunnen ondersteunen.” Ramdin verklaarde, dat er concrete afspraken zijn gemaakt, waardoor de secretaris-generaal van de O.A.S. Suriname over enige tijd zal bezoeken.

Ook heeft Ramdin de secretaris-generaal van de O.A.S geïnformeerd inzake de uitspraken die de ex-president gedaan heeft, en die mogelijk een aanslag kunnen betekenen op de democratie. “Wij moeten weten dat de wereld naar ons kijkt en als dit soort uitspraken gedaan worden, ze de aandacht van het buitenland trekken”, benadrukte Ramdin. Volgens hem, heeft de secretaris-generaal gesteld, dat zij in het vervolg, ook daarop een reactie zullen geven. Ramdin: “De democratische rechtstaat en zijn soort normen en waarden moeten niet onder druk komen te staan, terwijl de huidige regering het land weer boven water probeert te krijgen.” Ook is er met een aantal investeerders gesproken, die bereid zouden zijn in Suriname te investeren. Het gaat over investeerders uit India, Amerika, Mexico, Canada en uit het Midden-Oosten. De investeerders hebben belangstelling om in productieve bedrijven te investeren. Ook wordt er naar verschillende sectoren gekeken, zoals landbouw, communicatie, informatica. “Bepaalde hebben gewoon geld beschikbaar. Die zij willen investeren als volwaardige investeerder en sommige investeerders zouden ook bereid zijn leningen te verschaffen”, aldus Ramdin.