Jivan Adhin en Asha Gopalrai winnen bridge parendrive

In het Denksport Centrum werd op maandag 15 juni 2026 de reguliere bridge parendrive georganiseerd onder auspiciën van de Surinaamse Bridge Bond. Aan de wedstrijd namen tien paren deel, verdeeld over vijf tafels. Tijdens de drive werden in totaal 27 partijen gespeeld. De gemiddelde score bedroeg 108 punten per paar. Het duo Jivan Adhin en Asha Gopalrai leverde een sterke prestatie en wist de wedstrijd, overtuigend te winnen. Adhin en Gopalrai eindigden op de eerste plaats met een score van 169 punten, goed voor een percentage van 79,8 procent. De tweede plaats ging naar Bianca Jubitana en Stephen Harripersad, die 130 punten behaalden en uitkwamen op 60,2 procent.

De derde plaats was voor Jan Huijerman en Rakesh Soekhai met 124 punten en een percentage van 57,4 procent. Jagdies Harpal en Ramon Razab Sekh eindigden als vierde met 111 punten en 51,4 procent, terwijl George Blufpand en Effendi Ketwaru met 109 punten en 50,5 procent de top vijf completeerden.

Einduitslag:

Jivan Adhin – Asha Gopalrai: 169 punten (79,8%)

Bianca Jubitana – Stephen Harripersad: 130 punten (60,2%)

Jan Huijerman – Rakesh Soekhai: 124 punten (57,4%)

Jagdies Harpal – Ramon Razab Sekh: 111 punten (51,4%)

George Blufpand – Effendi Ketwaru: 109 punten (50,5%)