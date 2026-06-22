Currie: ‘Onderwijs moet nationale prioriteit worden’

Suriname investeert in vergelijking met andere landen in het Caribisch gebied, relatief weinig in onderwijs. Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, stelt dan ook dat de financiering van de sector, structureel moet worden veiliggesteld. Uit cijfers rond de begroting voor 2026 blijkt dat ongeveer SRD 7,48 miljard wordt uitgetrokken voor onderwijs. Dat komt neer op circa 9,7 procent van de totale overheidsuitgaven. Daarmee blijft Suriname onder het regionale gemiddelde. In landen als Belize en Dominica ligt het aandeel van de onderwijsuitgaven aanzienlijk hoger.

Ook gemeten naar het bruto binnenlands product (bbp) blijft Suriname achter. De onderwijsinvesteringen bedragen ongeveer 3 procent van het bbp, terwijl het gemiddelde in het Caribisch gebied rond de 4,9 procent ligt. Verschillende landen in de regio besteden zelfs meer dan 5 procent van hun bbp aan onderwijs. Volgens Currie laten deze cijfers zien, dat Suriname een inhaalslag moet maken. Hij stelt dat economische groei niet alleen afhankelijk mag zijn van inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen, maar vooral van de kennis en vaardigheden van de bevolking.

Tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee benadrukte de minister dat onderwijs volgens hem geen gewone uitgave is, maar een investering die bepalend is voor de ontwikkeling van het land. Currie wil daarom dat de financiering van onderwijs wettelijk wordt vastgelegd. Zijn voorstel is om jaarlijks tussen 20 en 25 procent van de staatsinkomsten te reserveren voor de sector. Daarmee moet worden voorkomen dat investeringen in onderwijs, afhankelijk zijn van politieke keuzes of financiële tegenvallers. Met een vaste financieringsbasis moet volgens de minister ruimte ontstaan voor onder meer de verbetering van schoolgebouwen, betere leermiddelen, opleiding van leerkrachten, digitalisering en kwaliteitsverbetering binnen het onderwijs.

De bewindsman wees erop dat Suriname zich voorbereidt op een nieuwe economische periode waarin de olie- en gassector mogelijk extra inkomsten zal opleveren. Maar zonder voldoende geschoolde mensen zal het land volgens hem, niet optimaal kunnen profiteren van die kansen. “Natuurlijke rijkdom alleen maakt een land niet succesvol. De mensen bepalen uiteindelijk het verschil”, stelde minister Currie. Hij wil niet alleen meer geld voor onderwijs vrijmaken, maar ook een bredere discussie starten over de plaats van onderwijs binnen de nationale ontwikkeling.