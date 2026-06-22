PAHO/WHO en volksgezondheid organiseren workshop over infectiepreventie

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie (PAHO/WHO) hebben in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, in de Ballroom van Hotel Torarica op donderdag 19 juni, de workshop Infection Prevention and Control (IPC) georganiseerd. De workshop had als doel de infectiepreventie binnen de Surinaamse gezondheidszorg verder te versterken en de paraatheid tegen toekomstige gezondheidsdreigingen te vergroten.

Rakesh Gajadhar Sukul, directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, benadrukte in zijn openingstoespraak, dat infectiepreventie niet alleen van belang is binnen ziekenhuizen, maar juist ook in de eerstelijnszorg. “Veel patiënten komen eerst in contact met de gezondheidszorg via de eerste lijn, voordat zij eventueel worden doorverwezen naar een ziekenhuis. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat verspreiding van infecties, al in die fase wordt voorkomen”, aldus Gajadhar Sukul.

Hij zei dat de workshop inzicht moet bieden in de huidige situatie binnen de gezondheidsinstellingen en moet helpen bepalen, welke verbeteringen noodzakelijk zijn.

De bevindingen zullen tevens worden gebruikt om de nationale richtlijnen verder aan te scherpen. ‘’De richtlijnen worden voortdurend aangepast aan nieuwe inzichten en internationale ontwikkelingen. Daar-bij wordt nauw samengewerkt met PAHO/WHO’’, aldus Gajadhar Sukul.

Hij wees ook op verschillende internationale gezondheidsdreigingen, die mo-menteel aandacht vragen.

Hoewel het risico rond het hantavirus volgens hem voorlopig is afgenomen doordat er sinds begin mei geen nieuwe gevallen zijn gemeld, blijven mazelen en ebola belangrijke aandachtspunten.

In Noord-Amerika zijn volgens Gajadhar Sukul, uitbraken van mazelen vastgesteld, mede als gevolg van een dalende vaccinatiegraad. Hij benadrukte het belang van een hoge vaccinatiegraad in Suriname, om uitbraken te voorkomen.

Daarnaast wees hij op de uitbraak van de het Bundibugyovirus (BDBV) van het ebolavirus in delen van Congo. Door grensoverschrijdende migratie bestaat volgens hem, altijd het risico op verdere verspreiding. “Wij moeten op basis van risicoanalyses de juiste maatregelen nemen. Het gaat er niet om alles zomaar af te sluiten, maar om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van beschikbare informatie”, aldus Gajadhar Sukul.

Er werd tevens uitgebreid ingegaan op de basisprincipes van infectiepreventie. Daarbij werd benadrukt dat standaard voorzorgsmaatregelen, zoals handhygiëne, het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige afvalverwerking en een goede schoonmaak van zorgomgevingen, van groot belang zijn. Effectieve maatregelen op het gebied van infectiepreventie zijn volgens de WHO cruciaal om patiënten, zorgverleners en gemeenschappen te beschermen tegen zorggerelateerde infecties en de verspreiding van epidemische en pandemische ziekten. Daarnaast dragen deze maatregelen bij aan de bestrijding van antimicrobiële resistentie.

Deskundigen legden uit dat infectieziekten zich verspreiden via een zogenoemde infectieketen, waarbij micro-organismen zoals bacteriën, virussen en parasieten via verschillende routes, worden overgedragen. Een belangrijk onderdeel van de preventie is het doorbreken van die keten, onder meer door het naleven van hygiëneregels, waaronder desinfectieprocedures.

Ook aan de persoonlijke hygiëne van zorgverleners werd aandacht besteed. Lange kunstnagels, sieraden en onvoldoende gereinigde werkkleding kunnen volgens de deskundigen, een bron vormen van micro-organismen. Zorgverleners dienen, aldus de deskundigen, korte nagels te hebben, geen sieraden te dragen tijdens het werk en dagelijks schone werkkleding te gebruiken. Daarnaast werd gewezen op het belang van een goede handhygiëne, omdat handen volgens de deskundigen, een van de belangrijkste routes zijn voor de verspreiding van ziekteverwekkers. Regelmatig en correct handen wassen blijft daarom een van de meest effectieve maatregelen om infecties te voorkomen. Voorwerpen die veel worden aangeraakt, zoals mobiele telefoons, toetsenborden en tablets, dienen ook regelmatig gereinigd te worden.

Tijdens de workshop vond ook een nulmeting plaats van de huidige implementatie van IPC-maatregelen binnen Surinaamse gezondheidsinstellingen. De meting werd uitgevoerd met behulp van de standaard WHO-vragenlijst voor infectiepreventie en -controle.

Vertegenwoordigers van onder meer de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), de Medische Zending, de Penitentiaire Gezondheidszorg en andere eerstelijnsinstellingen, namen deel aan de workshop.