Het Korps Politie Suriname (KPS), heeft gisteren op een persconferentie van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), over de veiligheidsontwikkelingen en de bestrijding van de criminaliteit, een vijftal maatregelen gepresenteerd die tot doel hebben de veiligheid van burgers vooral gedurende de feestdagen, te bevorderen. JusPol-minister Kenneth Amoksi, zei dat de verruwing en toename van de criminaliteit, niet alleen een Surinaams probleem is. ‘’Over de hele regio is er sprake van een lichte toename en verruwing. Diverse landen in onze regio registreren deze toename en de oorzaken zijn gebruik en misbruik van sociale media, de COVID-19-pandemie en georganiseerde misdaadactiviteiten”, stelde de minister.

Volgens Amoksi zijn mensen vanwege de covid-maatregelen waaronder thuis werken en lockdown, meer dan gewoonlijk bezig op diverse sociale media platformen. Ook criminelen maken gebruik van deze mogelijkheden.

Het gebruik leidt tot misbruik waardoor verschillende vormen van strafbare feiten aan de orde komen. Criminele activiteiten zoals mensensmokkel, witwassen, financiële criminaliteit, moord en doodslag nemen toe. Maar ook de gewone criminaliteit baart zorgen zoals huiselijk geweld, berovingen en inbraken en nu ook verkeerscriminaliteit waarbij verkeersbarbaren de openbare wegen onveilig maken.

Volgens de minister heeft de mens behoefte aan veiligheid. De regering heeft kennisgenomen van de recente golf van onveiligheid en is van mening, dat die ontoelaatbaar is. Binnen de korpsleiding zijn stringente maatregelen afgesproken en instructies gegeven om de veiligheid te waarborgen. De politie zal veiligheidsregio’s instellen waarbij het concept van de UNDP van Citizen Security, zal worden toegepast. In de pilot fase zal er gewerkt worden in Paramaribo-Centrum, Lelydorp en omgeving, Kwarasan en omgeving, Houttuin, Livorno en omgeving, Nieuw Nickerie, Albina en Moengo.

Voor dit project zal er samengewerkt worden met de politie, bestuursdiensten, RGD, particuliere beveiligingsbedrijven en buurtwachten, lokale ondernemers, winkeliersverenigingen, consumentenverenigingen, vrouwenorganisaties en anderen.

Er zullen ook roadblocks komen op diverse locaties en op diverse tijdstippen zullen wegcontroles uitgevoerd worden.

“Deze roadblocks bieden de gelegenheid om strafbare feiten op te sporen, zoals het kunnen aantonen van bescheiden in het kader van de Rijwet, drugscontrole, drugssmokkel, mensensmokkel, wederrechtelijke vrijheidsbeneming, het signaleren van voortvluchtigen en diefstal. Ook zal de politie op diverse wegen controles uitvoeren ter naleving van de Rijwet.

Snelheidscontroles zullen een prominent onderdeel zijn van deze acties”, stelde Amoksi.

Korpschef Roberto Prade zei dat rond het einde van het jaar, de normale drukte in het verkeer en de criminaliteit te verwachten is. De politie zal daarom de surveillance op de wegen verhogen.

Ook zal een deel van de binnenstad voertuigvrij gehouden worden. “We kijken naar de veiligheid en zijn van mening dat het voetgangersverkeer veilig moet zijn. We hebben de zaak aangepast voor wat betreft de grootte van het gebied.

De twee weken zijn gebracht naar de vier dagen waarvan we denken dat de drukte top zal zijn. Er is wel een mogelijkheid voor bestemmingsverkeer”, zei Prade. Volgens hem is de pakkans van criminelen enorm vergroot sinds de introductie van het Safe City project.

Amoksi riep de burgers op de politie ervan op de hoogte te stellen als zij iets verdachts zien. Hij waarschuwde de samenleving ook, geen grote hoeveelheden geld thuis te houden.

“Dat is geen gezonde zaak. We weten niet hoe de informatie bij de onderwereld komt, maar houdt rekening.

U stelt zich bloot aan een bepaald gevaar. We moeten zeker een oplossing vinden, omdat we gemerkt hebben dat inbraken plaatsvinden waarbij grote sommen geld, sieraden en goederen worden buitgemaakt”, aldus de minister.

door Priscilla Kia