Op verzoek van vicepresident Ronnie Brunswijk, worden garantiebrieven van de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (SURVAM), bij de medische specialisten en de zorggroepen tot en met woensdag 11 november geaccepteerd. Er hoeft niet meer contant afgerekend te worden. Momenteel zijn de zorggroepen onder leiding van de onderraad met als voorzitter de vicepresident, in gesprek met Survam.

Al weken achtereen speelt er een nijpende kwestie tussen de verzekeraars en de zorgverleners. De Vereniging van Medici in Suriname (VMS), laboratoria en de Nationale Ziekenhuisraad (NZR), hebben thans ook aan de bel getrokken, vanwege het ernstige tekort aan financiële middelen en andere benodigdheden.

Naar verluidt heersen er grote betalingsachterstanden. “Dit is allemaal door de voormalige regering verkeerd aangepakt. De problemen binnen de zorgsector zijn al heel lang gaande, het heeft met meer te maken”, bevestigt de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin.

De Survam heeft de VMS een voorstel gedaan van het consulttarief voor medische specialisten. Het huidige consulttarief van SRD 125 wordt verhoogd met 30 procent naar SRD 162,50. Het nieuwe maximum poliklinisch consulttarief werd gesteld op SRD 295 op basis van de inflatie vanaf 2013. De medische specialisten kunnen zich niet terugvinden in het voorstel van de Survam. Diverse zorgverleners zijn van mening, dat hun tarieven achterhaald zijn. De unificatie van de wisselkoers en de verhoging van de brandstofprijzen hebben de urgentie om tarieven te verhogen, aangewakkerd. “De paniek in de samenleving naar aanleiding van deze verhogingen is ook zorgland binnengedrongen. Dit ondanks het feit, dat de overheid bij herhaling heeft toegelicht dat het effect marginaal zou moeten zijn. Verzekeraars willen een model waarbij premies niet of zo min mogelijk worden aangepast. Zorgverleners willen behoud van inkomen, het liefst in dollars, gaan voorbij aan de verarming van de samenleving en vinden dat wie zorg wil gewoon moet betalen”, aldus een ingewijde.