De grensbewaking tussen Albina en de Franse oever, is ernstig verslapt. Wij vernemen van een Albinees die goed op de hoogte is van de plaatselijke situatie, dat de illegale oversteek van de Marowijnerivier nog steeds plaatsvindt, ofschoon de grens gesloten is. “Bij navraag blijkt het te gaan om vaartuigen die personen van Albina naar Saint-Laurant-du-Maroni en terug vervoeren. Ook de bewoners van Saint-Laurant en omgeving komen Albina gewoon binnen”, zegt onze bron. Verder gaf hij te kennen, dat men niet meer via Albina naar de stad reist, maar via Eurowarte, vanwege het ontbreken van de bewaking in dit inheemse dorp.

“Men neemt nu ook gewoon de wijk naar Papatam, vervolgens pakken ze daar een taxi om naar Paramaribo te komen”, aldus de burger. Hij merkt op, dat er taxichauffeurs zijn, die gewoon hun arbeid verrichten, naast een politiebureau, zonder dat de politie optreedt tegen deze personen. “Het is niet één taxi, maar wel meerdere”, aldus onze bron.

De Albinees vertelt, dat niet alleen Suriname, maar ook Frans-Guyana, met dit probleem worstelt, waarbij mensen gewoon de grens oversteken, om vervolgens hun zaken te doen”, benadrukt hij. “Er zijn controleposten ingezet op strategische plekken te land en op het water in oost, west en Zuid-Suriname om alle uitwijkroutes te kunnen controleren en grensoverschrijdingen te kunnen traceren. Maar je vraagt jezelf wel af, of dit systeem nog wel werkt”, stelt hij. Al enige tijd heeft men de controlepost, nabij het Marwina Ziekenhuis ontmanteld, wat een zeer kwalijke zaak is.

Nieuw COVID-19 managementteam

Onze bron in Albina beveelt het nieuwe managementteam van de regering Santokhi aan, om zelf naar het gebied te komen, om de situatie te aanschouwen. “Als men persoonlijk komt, zal men onmiddellijk een goed beeld krijgen en gaat men kunnen handelen naar aanleiding van de plaatselijke situatie. Effectieve voorlichting is volgens hem een pré. Over de maatregelen in het gebied zijn er vanaf de eerste dag instructies uitgevaardigd. “Je hebt mensen die zich aan de regels houden. Maar je gaat altijd mensen hebben, die hun eigen weg wensen te bewandelen, terwijl een groot deel zich wel houdt aan de regels”, merkt hij op. Volgens hem zou het ook goed zijn als de minister van defensie zelf een bezoek brengt, zodat zij kan zien, dat de grens nauwelijks wordt gecontroleerd. “Er is geen enkele bewaking bij de grens of op de openbare wegen. De mensen komen normaal ons land binnen en het wekt zeker de indruk dat niemand er wat aan probeert te doen.” Men kondigt een maatregel af, en die zou gecontroleerd moeten worden.

Op de Franse oever is er sprake van een enorme uitbraak van COVID-19, en dat geldt niet slechts voor Saint Laurent. Hieruit moeten wij juist leren, om een tweede uitbraak te voorkomen.” De covidsituatie moet volgens onze bron ter plekke worden aangepakt, om een stukje beleid te kunnen ontwikkelen voor een betere grensbewaking. “Mensen luisteren niet. Zij vormen hierdoor niet alleen een gevaar voor zichzelf, maar ook voor anderen”, merkt de Albinees. Hij is van mening, dat de grens officieel sinds maart is gesloten en daarom juist men erop moet toezien, dat de regels worden nageleefd, anders krijg je een chaotische situatie. “De grenssluiting is bekend, en de bootexploitanten moeten zich volgens de meergenoemde Albinees aan de regels houden. Er wordt een gesprek met de regering gevraagd, om over de grenskwestie te praten”, aldus onze Albinese bron.

Ruimtebeperking bij begraafplaats

De Albinees geeft verder aan, dat ook de situatie met betrekking tot de begraafplaats van Albina zeer ernstig is. “Er is sprake van ruimtebeperking, en hier zou de overheid snel moeten ingrijpen”, merkt hij op. Hij zegt, dat dit probleem zich al jaren voordoet, maar nooit werd aangekaart. “Ik ben wel blij, dat er nu aandacht voor wordt gevraagd, want er moet een oplossing komen”, aldus de goed geinformeerde bron uit albina.