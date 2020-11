Bonussen verzwakken onderhandelingspositie Suriname bij schuldeisers

Stephen Tsang (NDP), heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, de prioriteiten van de regering aan de orde gesteld. Ook stelde hij vragen over de vermeende bezuinigingen door de regering die volgens hem niet in lijn zijn met de viering van 45 jaar Srefidensi, het recente bezoek van de regering aan Dritabiki waarbij zeventien vliegtuigen zijn gecharterd en de belofte van de president aan de samenleving, om aan ambtenaren e.a., een bonus uit te keren in de maanden november en december.

Tsang haalde aan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken, SRD 250.000 heeft uitgetrokken voor de viering van 45 jaar Srefidensi, waarbij veel hoogwaardigheidsbekleders ons land zullen bezoeken. Volgens hem zullen de kosten voor beveiliging, verblijf, vervoer en courtesy van deze hoogwaardigheidsbekleders, uit de begroting van het Kabinet van de President komen. Tsang wilde weten wat de totale begroting is voor de viering van Srefidensi.

Volgens Tsang zou de president hebben aangegeven, dat de bonussen betaald zullen worden uit een pot die vrijkomt doordat de renteaflossing van Oppenheimer niet is geschied. Tsang zei dat hij blij is dat de bevolking een bonus krijgt in deze moeilijke tijd, maar dit zal volgens hem anders overkomen bij de schuldeisers.

“De boodschap die je geeft, is dat er geen geld is om af te lossen, maar wel om feestjes te bouwen en bonussen te geven. Deze handelingen halen de onderhandelingspositie van Lazard voor Suriname bij de schuldeisers helemaal onderuit”, stelde Tsang. Hij haalde aan via de media te hebben vernomen dat naast Lazard, er nog twee bedrijven zijn aangetrokken. “Dit is zeer verassend, want tot voor kort was alleen Lazard in beeld”, zei Tsang. Hij vroeg ook naar de documenten waaruit moet blijken dat voor het aantrekken van deze bedrijven, openbare aanbestedingen zijn gehouden.

‘’Het bezoek van de regering aan Dritabiki is een roadshow van zeventien chartervluchten en vele boten. De regering organiseert een roadshow, terwijl scholen in het binnenland nog gesloten zijn, omdat leerkrachten niet naar het binnenland vervoerd kunnen worden’’, zei Tsang. Hij vroeg de regering waarom zij niet ervoor heeft gekozen om eerst de leerkrachten naar het binnenland te vervoeren voordat de roadshow werd gegeven. Vicevoorzitter van het parlement Dew Sharman, die de vergadering leidde, corrigeerde hem door te stellen dat het geen roadshow is, maar dat het een beleid is van de regering om districtsbezoeken af te leggen. “Dritabiki is niet hier dat je je auto pakt om naar daar te rijden. Je bent verplicht om een vliegtuig te charteren om daar te gaan. Ik vraag u het niet te betitelen als ‘’een roadshow’’, maar dat het een noodzaak is”, zei Sharman.

Tsang: ‘’Al is het geen roadshow. Als we praten over de ontwikkeling van het binnenland en vooral verbetering van het onderwijs, dan moeten we de juiste prioriteiten stellen. De scholen zijn gesloten. Hoeveel is besteed voor de roadshows door het gehele land? Er wordt steeds gezegd dat er geen geld is. Het volk wordt gevraagd om steeds in te leveren, maar we zien de regering niet bezuinigen. Is het verantwoord om onder deze crisisomstandigheden zulke grote shows en feestjes te geven?’’

Mahinder Jogi (VHP) vroeg Tsang waar hij was toen de staatschuld opliep, toen de deal met Oppenheimer werd aangezwengeld met een rente van 9,26 procent. Jogi vroeg Tsang hoeveel vragen hij toen gesteld heeft aan president Bouterse en als hij kan aangeven hoeveel openbare aanbestedingen zijn gehouden in de periode vanaf 2010 tot 2020. Tsang zei hierop dat Jogi alleen zaken aanhaalt die hij niet met documenten kan onderbouwen en alleen karaktermoord wil plegen.

Melvin Bouva (NDP) was het eens met Tsang en stelde dat onderwijs heel belangrijk is. “Je kunt niet met zeventien chartervliegtuigen naar het binnenland gaan, terwijl de leerkrachten nog in de stad zijn. Er is gesproken over bezuinigingen. Laten we dat werkelijk doen”, aldus Bouva.

-door Priscilla Kia-