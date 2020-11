Na de eerste ontdekking van aanzienlijke hoeveelheden koolwaterstoffen bij de Liza-bron in het Stabroek-blok, bracht de Amerikaanse oliegigant ExxonMobil, Guyana snel op de hoogte dat het USD 450 miljoen aan exploratiekosten verschuldigd is. De oliegigant beweerde dat deze kosten waren gemaakt vanaf het moment dat het de vergunning kreeg van de Janet Jagan-administratie in 1999 tot het moment dat het de commerciële ontdekking deed in 2015.

Nadat dit bekend was gemaakt, onderhandelden ExxonMobil en de administratie van Granger in 2016 over een scheve productiedelingsovereenkomst die in wezen gunstige bepalingen voor het bedrijf bevatte. Tussen 2015 en 2016 zei ExxonMobil dat Guyana extra kosten moet betalen die het heeft gemaakt. Guyana was ExxonMobil uiteindelijk ongeveer USD 900 miljoen verschuldigd voordat een druppel olie werd gepompt en het land moet deze kosten nog verifiëren.

Na onderzoek van de laatste financiële overzichten van CGX Resources Inc. is het duidelijk dat dit exploratiebedrijf klaar is om precies te doen wat ExxonMobil Guyana heeft aangedaan, mocht het een commerciële ontdekking doen op zijn Corantijn-blok. Volgens de driemaandelijkse financiële overzichten van het bedrijf voor de periode die eindigde op 30 juni 2020, merkte CGX op dat het USD 155.000.000 zal recupereren op toekomstige commerciële productie. Belangrijk is dat CGX zei dat deze kosten worden “vervroegd uit de oorspronkelijke Corantijn-licentie”. In het laatste financiële rapport van het bedrijf staat dat de oorspronkelijke Corantijn -petroleumovereenkomst in 1998 werd toegekend, waarna het bedrijf een actief exploratieprogramma startte bestaande uit een seismische acquisitie van 1.800 km. Dit was in voorbereiding om de Eagle-put te boren.

CGX merkte op dat de boorlocatie van Eagle in 2000 15 km binnen de grens tussen Guyana en Suriname lag. Een grensgeschil tussen Guyana en Suriname leidde er echter toe dat het bedrijf van de Eagle-locatie werd gedwongen voordat het boren kon beginnen. Als gevolg van dat incident zei CGX, dat alle actieve offshore-exploratie in Guyana werd opgeschort door CGX en de andere operators in het gebied, waaronder Exxon en Maxus (Repsol, YPF). Op 17 september 2007 kende het Internationale Tribunaal voor het Recht van de Zee (ITLOS) een maritieme grens toe tussen Guyana en Suriname. CGX wilde graag opmerken dat het een aanzienlijk deel van de juridische kosten van Guyana financierde, maar dit bedroeg slechts USD 9,8 miljoen. De beslissing was gunstig voor CGX, aangezien werd geconcludeerd dat 93% van CRI’s Corantijn-blok zich op het grondgebied van Guyana zou bevinden. Nadat de zaak in 2007 was opgelost, verhuisde CGX naar 3D seismic in Guyana om zijn interpretatie van zijn nieuw gedefinieerde Eagle Deep-prospect, een grote stratigrafische val in het Krijtgebied, te verbeteren. De kosten van het seismische programma bedroegen ongeveer 8 miljoen dollar. De verwerking en interpretatie van de 3D-seismische gegevens is in 2009 voltooid.

Op basis van de interpretatie van het 3D-seismische volume en gelijktijdige activiteiten aan beide zijden van de Atlantische rand, interpreteerde het bedrijf tal van vooruitzichten op het Corantijn-blok. Het bedrijf ging verder met de Eagle-1-put en boorde hetzelfde op 13 februari 2012. Die put werd later tot een droog gat verklaard. In november van dat jaar kreeg het bedrijf een nieuwe petroleumlicentie voor het Corantijn Block.

