Het valt steeds weer op hoe met het grootste gemak parlementariërs uit de NDP, een verwoede poging doen om het totaal eigen falen van hun partij gedurende de afgelopen tien jaar te verbloemen en doen alsof de huidige regering niet snel genoeg een oplossing weet te vinden voor een oud vraagstuk, dat de paarse partij zelf niet heeft kunnen of willen oplossen. We hebben het dan over de elektrificatie van de vele dorpen in het binnenland, die al vele jaren veel te wensen overlaat en waar de NDP-regeringen van Bouterse, geen oplossingen voor hebben gebracht.

Als het NDP-assembleelid Dinotha Vorswijk het nu heeft over 95 procent van de dorpen in het binnenland dat nog steeds zonder elektrische energie zit, dan betreft dat ook een erfenis van haar eigen NDP, die tussen 2010 en 2020 aan de macht was en niet in staat is geweest dit vraagstuk ook adequaat op te lossen. Hoe vaak is er niet geklaagd door vertegenwoordigers van de binnenlandsbewoners in DNA, over de slechte brandstofvoorziening voor lichtmotoren in de vele dorpen en ook de zonnepanelen die door slecht onderhoud en povere onderdelenvoorzieningen, het ook al hadden begeven? Op een gegeven moment stak het assembleelid Wendell Asadang zijn ongenoegen over de alsmaar aanhoudende situatie voor wat betreft de elektrische voorziening in het binnenland, niet onder stoelen of banken, en daarna gingen er plotsklaps vanuit Natuurlijke Hulpbronnen, wel een aantal vaten diesel naar het achterland om de mensen aldaar tijdelijk van stroom te voorzien. Vorswijk dient te weten, dat het NDP-regiem niet meer in staat was de grote dieselrekening van het binnenland te betalen en dat daarom lang voor het aantreden van de regering Santokhi, het binnenland al grotendeels verstoken was van stroom.

Vorswijk moet nu niet doen alsof ze niet weet, waaraan het ligt dat 95 procent van de dorpen in het achterland, verstoken is van elektrische energie. Ze dient ook te weten dat de regering Santokhi, een totaal failliete boedel heeft overgenomen en met de grootste moeite de olierekening bij de oliemaatschappijen voldoet. Dat ze nu niet in staat is het binnenland van diesel en onderdelen te voorzien voor de generatoren die ook deels stuk zijn en niet gerepareerd kunnen worden, heeft alles te maken met het wanbeleid dat de regering Bouterse tussen 2010 en 2020 heeft gevoerd en vervolgens de regering Santokhi met een miljarden begrotingstekort heeft opgezadeld. Vorswijk zal klagen tot in het oneindige over de slechte toestand in het binnenland, maar moet ook kijken naar de totale situatie waarin het land is beland en dat is allemaal te wijten aan het beleid dat door de NDP is gevoerd. Ook de mensen in het binnenland zal eerlijk moeten worden verteld, dat ook zij de komende tijd het nog heel moeilijk zullen hebben, omdat er doodgewoon geen geld is om iedereen tevreden te stellen. Ook is het logisch dat we naar een situatie zullen moeten gaan, waarbij iedereen voor zijn stroom- en waterrekening zal moeten betalen en dat ‘gratis’ een totaal archaïsch begrip is geworden in de 21ste eeuw.