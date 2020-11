Ofschoon de regering strenge COVID-19 maatregelen heeft afgekondigd, worden er hier en daar nog steeds grote feesten georganiseerd. En dit allemaal terwijl dit vanaf 14 maart 2020, is verboden. Velen vragen zich nu af, of dit wel legaal gebeurt en of de mensen hiervoor een vergunning hebben. Districtscommissaris (dc) van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bhola zegt tegenover ABC online nieuws, dat het commissariaat helemaal geen vergunningen geeft voor het houden van openbare vermakelijkheden. “De president is duidelijk geweest in zijn COVID-19 toespraken, over wat wel en wat niet mag. En wij van het commissariaat zouden nooit iets doen, dat in strijd is met de wet”, aldus Bhola.

De dc stelt, dat er in het verleden wel vergunningen zijn versterkt met een geldigheid van drie jaren, vandaar dat bepaalde vergunninghouders zich nu hierop beroepen. “Maar er zou niets aan de hand zijn, als er geen COVID-19 pandemie was. Deze personen zouden dan normaal hun activiteiten kunnen ontplooien. Maar de gevolgen hiervan zijn alom bekend. Er zijn maatregelen afgekondigd, dus wij moeten ons allemaal daaraan houden”, stelt Bhola. Op het commissariaat is er ook een flyer aangeplakt, waarop staat, dat er geen vergunningen worden verleend voor het houden van feesten.

Volgens Bhola zijn er wel uitzonderingen voor bijvoorbeeld uitvaarten. “Die vergunningen geven we wel uit, maar ook hier moeten personen bepaalde maatregelen in acht nemen.” Hij vertelt voorts waarom het onlangs gehouden Halloween event in Suriname, wel door mocht gaan.

“Het was een recreatieve activiteit, het had te maken met sport en spel. Het was geen entertainment. De organisatie heeft alle covid-protocollen die door de regering zijn afgekondigd, in acht genomen.” Hiervoor is er ook een vergunning verleend door de minister van Volksgezondheid. Bhola adviseert wederom een ieder, de kliklijn 105 van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) te bellen, zodra men ziet dat er ergens openbare feesten worden gehouden. “Het is voor onze eigen gezondheid”, aldus Bhola.