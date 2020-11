De besprekingen in het parlement van de begrotingsbehandeling over het dienstjaar 2020, zijn vandaag begonnen. De huidige regering heeft middels een nota van wijziging enkele veranderingen gebracht in de begroting. Afgesproken is dat de begroting technisch behandeld zal worden. In de vorige begroting waren de operationele kosten geraamd op SRD 3.7 miljard. Deze kosten zijn nu gesteld op SRD 4.7 miljard. Asiskoemar Gajadien, zei dat dit met bijkans SRD 1 miljard meer moest worden begroot, omdat duizenden mensen in dienst waren genomen. Voor programma’s was bijkans SRD 10 miljard uitgetrokken, dit is verlaagd naar SRD 8.5 miljard. Aan de inkomstenzijde waren de middelen geraamd op SRD 12.5 miljard. Deze zijn teruggebracht naar SRD 7.5 miljard.

Volgens Gajadien maakte men zich vooral zorgen om de hoge operationele kosten voor bepaalde ministeries, zoals Justitie en Politie, Onderwijs, Defensie en Sociale Zaken. Over het laatste ministerie, zei Gajadien dat dit ministerie juist bijstand moet verlenen, maar dat de operationele kosten heel hoog zijn. “We kunnen geen ministerie hebben waarvan de operationele kosten blijven stijgen, terwijl we de middelen konden besteden voor mensen die het hard nodig hebben. De operationele kosten bedragen 35 procent van de totale begroting.’’ Volgens Gajadien worden zaken niet zo goed bijgehouden als wordt voorgesteld. ‘’Die indruk wordt slechts gewekt. Als de kasstromen herleid worden, is te merken dat bijkans SRD 7.9 miljard is uitgegeven waarvan een groot deel aan leningen.’’ Voor leningen was, aldus Gajadien, slechts SRD 1.7 miljard opgebracht.

De cijfers in de begroting zijn aangepast. Hoewel het tekort nog te hoog is, zei Gajadien dat door met de realisatiecijfers van de afgelopen tien maanden te werken, de uitgaven aangepast zullen worden. Volgens Gajadien zijn voor de niet-belastingmiddelen 2.1 miljard opgebracht maar dat de realisatie zoals tot nu toe opgestuurd, bitter weinig voorstelt. Gajadien zei dat de wijzigingen moeten komen, maar dat ook technische zaken zoals de namen van ministeries die vernieuwd zijn, in de begroting aangepast moeten worden.

-door Priscilla Kia-