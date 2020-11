Uit de effectiviteitsanalyse blijkt dat de individuele cambio’s geen risk-based approach volgen conform aanbeveling 1 van de Financial Action Task Force (FATF). “Er is geen beleid in het kader van confiscatie om witwassen te elimineren”, aldus het voorlopige rapport van de National Risk Assessment (NRA). Onlangs hebben stakeholders een voorlopig rapport ontvangen met aanbevelingen per sector. “Cambio’s moeten passende maatregelen nemen om hun ML/TF-risico’s te identificeren, te beoordelen en begrijpen conform de vigerende FATF-richtlijnen. De cambio’s dienen te beschikken over een beleid dat passend is en het mogelijk maakt dat maatregelen die worden uitgevaardigd in het kader van confiscatie, kunnen worden uitgevoerd. Het beleid moet gericht zijn op het elimineren van witwassen”, aldus de eerste aanbevelingen uit het NRA-rapport. Uit de werkgroep van de toezichthouders is erover geklaagd dat cambio’s niet adequaat hun medewerking verlenen bij opvraag van hun gegevens bij de bevoegde autoriteit. Gebleken is dat de Customer Due Dillegence (CDD) onvoldoende is uitgevoerd, omdat er niet systematisch wordt geëvalueerd. Volgens de aanbevelingen moeten cambio’s voor hun bestaande cliënten een CDD uitvoeren gebaseerd op de financiële omstandigheden en daarmee gepaard gaande risico’s, zij worden daarom aanbevolen om CDD uit te voeren op regelmatige tijdstippen. Verder is gebleken, dat er geen handleidingen zijn inzake verscherpt cliëntenonderzoek.

Daarom is de aanbeveling gedaan, dat het ontwikkelen van handleidingen waarin het beleid inzake verscherpt cliëntenonderzoek is vastgelegd. “De cambio moet een up-to-date register bijhouden van Politically Exposed Persons (PEP’s). Deze moet zowel intern bij de cambio beschikbaar zijn, maar ook toegankelijk zijn voor nationale bevoegde autoriteiten. Cambio’s dienen ook te bevorderen dat er informatiedeling plaatsvindt binnen de sector inzake PEPs, dit om mogelijke AML/CFT-risico’s te minimaliseren. Cambio’s moeten worden verplicht programma’s ten aanzien van ML/TF uit te voeren, die rekening houden met de ML/TF-risico’s.”

De cambio’s krijgen ook de aanbeveling om uitgebreide statistieken bij te houden over aangelegenheden die relevant zijn voor de doeltreffendheid en efficiëntie van hun AML/CFT-systemen. Dit geldt onder meer voor het bijhouden van statistieken over:

-MOT-formulieren, intern ontvangen en doorgestuurd;

-ML/TF-onderzoeken, vervolgingen en veroordelingen bij de cambio;

-Bevroren eigendom; in beslag genomen en in beslag genomen van cliënten van de cambio; en

-Wederzijdse rechtshulp of andere internationale verzoeken om samenwerking die zijn ingediend en ontvangen inzake cliënten van de cambio.

Tot slot is duidelijk geworden, dat er geen concreet geformuleerde opleidings- en kwalificatievereisten zijn voor AML/CFT-functionarissen. Er is ook geen concreet beleid inzake de upgrading van AML/CFT-medewerkers noch van de samenstelling-/bemensing van de AML/CFT-functie. Al deze zaken moeten preventief worden aangepakt, zodat een toenemende AML/CFT-controle niet leidt tot voorbarige financiële uitsluiting van potentiële cliënten.