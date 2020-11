Zijn we massaal aan het solliciteren naar een grote uitbraak van het COVID-19 coronavirus in dit land, door steeds intensiever en grootschaliger feest te vieren en daarbij lak te hebben aan anti-COVID-19 protocollen en alles wat samenhangt met de bestrijding van dit gevaarlijke virus? Het heeft er zonder enige twijfel veel van, dat zulks wel het geval is. Er wordt op veel plaatsen weer gewoon feest gevierd en dan hebben we het niet eens over verjaardagsfeesten met een beperkt aantal personen. Het gaat hier om de zogeheten brokodey fesa’s waarbij men tot vijf uur in de ochtend op één plek blijft om daarna in half beschonken of totaal dronken, huiswaarts te keren met alle gevaren van dien voor andere weggebruikers en de personen in kwestie zelf. De versoepeling van de avondklok is daar wel het resultaat van. Keerpunt heeft alle begrip voor het bedrijfsleven en dat het in staat gesteld moet worden weer geld te verdienen en afhankelijk is van langere openingstijden. De keerzijde van de medaille is echter wel, dat de kans levensgroot is dat het aantal COVID-19 besmettingen weer enorm kan toenemen en de overheid genoodzaakt zal zijn de zaak weer deels dicht te gooien. We hebben Nederland als het meest sprankelende voorbeeld in West-Europa hoe het helemaal niet moet bij de bestrijding van COVID-19.

Ook de onhebbelijkheid en ongehoorzaamheid van een groot deel van de Nederlandse bevolking, hebben ertoe geleid dat de zaak daar helemaal uit de hand gelopen is. Zo ernstig is de zaak daar verslechterd voor wat betreft de bestrijding van COVID-19, dat het kabinet Rutte er zelfs over denkt een partiële lockdown af te kondigen en als zulks niet het gewenste resultaat oplevert, over te gaan tot een totale lockdown die de economie van Nederland zwaar zal schaden. Gelukkig neemt het aantal besmettingen op dagbasis wat af en dat is voor het kabinet Rutte goed nieuws. Het is nu afwachten of het de goede kant op blijft gaan in Nederland. Maar met Nederland als voorbeeld, zouden we in Suriname toch moeten begrijpen dat wat daar door laksheid en onhebbelijkheid zich heeft voltrokken, ook hier kan gebeuren als de meesten ervan uitgaan, dat ons niets kan gebeuren en dat COVID-19 hier op zijn retour is. Maar er dreigt groot gevaar en dat schijnen we niet te willen inzien. Een onverantwoordelijke binnen de regering heeft toestemming gegeven voor de divaliviering op het Onafhankelijkheidsplein en is zo naïef te denken, dat er geen grote massa aanwezig zal zijn. Denkt deze persoon dat door een dergelijk evenement op het plein te vieren, er geen massale transmissie van het COVID-19 coronavirus zal plaatsvinden? How stupid can you be or get? Waarom wordt er geen publiek meer toegestaan bij grote voetbalevenementen in het buitenland? Juist ja, omdat gebleken en bewezen is, dat op zulke locaties, de transmissie razendsnel plaatsvindt en het niet meer te achterhalen valt, wie de besmettingen op anderen heeft overgebracht. En precies zo zal het gaan bij een grote divaliviering op het plein. Een ander feest dat we in alle rust voorbij moeten laten gaan, betreft de onafhankelijkheidsviering op 25 november aanstaande. Laat deze 45ste verjaardag van de republiek, ons niet nog in diepere ellende storten door te gaan feesten, terwijl we heel goed weten wat de consequenties kunnen zijn. Wij van Keerpunt, roepen de regering Santokhi dan ook op deze viering in alle soberheid voorbij te laten gaan en het geld dat er eventueel aan zou worden uitgegeven, te bestemmen voor onze sociaal zwakkeren en anderen die in grote financiële en sociale nood verkeren. In 2021 kunnen we alsnog feest vieren als de gesel van COVID-19 grotendeels voorbij is en er vaccins zijn ter bescherming van onze samenleving. Waar Keerpunt ook op wenst te wijzen, zijn al de owru yari feesten die ook in de planing liggen bij velen die wij als onverantwoordelijk en asociaal wensen te bestempelen. Waar de overheid zeker geen toestemming voor dient te geven, is de pagara-estafette in het centrum van de stad en alles wat daarmede samenhangt. De samenscholingen zullen massaal zijn en daarbij natuurlijk ook de COVID-19 overdrachten. We leven in een heel andere tijd dan een jaar geleden en moeten dat heel goed beseffen en ons aanpassen, al is het maar voor een bepaalde periode in ons leven die wij liever anders hadden gezien. We doen dan als Keerpunt, wederom een beroep op de regering Santokhi, de komende feestdagen in soberheid plaats te doen vinden om te voorkomen dat we de tweede COVID-19 ellende over ons heen krijgen. De problemen in de zorg zijn thans zeer groot en juist daarom moeten we covid buiten de deur houden.