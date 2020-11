De media en sociale media, staan bol van de problemen binnen de gezondheidszorg. Verzekerden die een stevige premie betalen voor hun particuliere zorgverzekering, moeten plotseling contant betalen bij zorgverleners. Wat is er nu precies aan de hand? Diverse zorgverleners zijn namelijk van mening, dat hun tarieven achterhaald zijn. De unificatie van de wisselkoers en de verhoging van de brandstofprijzen hebben de urgentie om de tarieven te verhogen veroorzaakt. De paniek in de samenleving naar aanleiding van deze verhogingen, is ook zorgland binnengedrongen. Dit ofschoon het feit dat de overheid bij herhaling heeft gezegd, dat het effect zeer gering zou moeten zijn.

Er moet nog veel gebeuren binnen de gezondheidszorg in Suriname. Over de wildgroei binnen de geneesmiddelenvoorziening is nog niet eens gesproken. Daar veranderen de prijzen elke maand op basis van de zwarte dollarkoers en is er totaal geen controle. Er wordt vaak gezegd, dat verzekeraars wel premies verhogen en geen tarieven willen aanpassen. Ten eerste is er nooit gezegd dat zij geen tarieven willen verhogen, slechts dat ze verantwoord en onderbouwd dienen te zijn. Ten tweede hebben zij slechts premies verhoogd, wanneer tarieven van zorgverlening feitelijk werden verhoogd. Ook wordt er gepraat over hoge winsten, maar Self Reliance en Parsasco maken verlies. Assuria heeft naar verluidt, de eerste twee jaar van de basiszorgwet bij elkaar SRD 30 miljoen verlies genoteerd. Een blik in het verslag 2019 van Assuria, laat zien dat over dat jaar aan premies SRD 169 miljoen is ontvangen en dat daarover een winst is gemaakt van ca. SRD 15 miljoen, nog niet eens 10 procent. Verzekeraars hebben dit product (basiszorg) voor een belangrijk deel in hun assortiment om de samenleving een betaalbaar alternatief te bieden voor de anderszins zeer slecht geregelde zorgverzekering in het land. Echter door deze zeer onconstructieve houding van zorgverleners en de overheid, is het maar de vraag of men bereid zal blijven dit te blijven doen. Het verlies is het zeker niet waard. Momenteel zij er tariefsverhogingen neergelegd bij particuliere verzekeraars die eerst goed onderbouwd moeten worden. Fysiotherapeuten eisen een verhoging van 60%, huisartsen aan verhoging van ruim 160%, specialisten een verhoging van 136%, laboratoria een verhoging van ruim 100%. En dat is naar onze mening niet realistisch en of werkbaar, gezien het inkomen van de doorsnee burger. Verhogingen in deze omvang leiden onherroepelijk tot een enorme verhoging van premies voor particuliere verzekeringen. De vraag rijst of de samenleving dit kan dragen. Naar verluidt hebben de verzekeraars tijdens de onderhandelingen, zich op het standpunt gesteld dat tariefsverhogingen onderbouwd dienen te zijn. Er werd houvast gezocht bij de wet en organen zoals de Zorgraad en de Onderraad van de Ministerraad, zijn gevraagd om bemiddeling. Zonder succes helaas, enerzijds omdat zorgverleners de wet afdoen als een ‘dode letter’, anderzijds omdat deze organen in de praktijk papierentijgers zouden zijn. Desalniettemin persisteren verzekeraars dat een tarief of een tariefsverhoging ten minste bedrijfseconomisch onderbouwd dient te zijn en dient te voldoen aan het principe van maatschappelijk verantwoord en aanvaard. De inflatie ‘year to date’ bedraagt 45%. Het is begrijpelijk, dat hier en daar een correctie nodig is, maar de maatschappelijk verantwoorde houding zou moeten zijn, dat daar waar er ruimte is, deze inflatie niet in één keer goed gemaakt wordt, maar in een gefaseerd model.

Zorgverleners in de brede zin zijn niet gevoelig voor;

een transparante tariefscalculatie; een gefaseerde tariefsaanpassing die dragelijk is voor de samenleving.

Verzekeraars willen een model waarbij premies niet of zo min mogelijk worden aangepast. Zorgverleners willen behoud van inkomen, het liefst in dollars en gaan daarbij voorbij aan de verarming van de samenleving en vinden dat wie zorg wil, gewoon moet betalen. Het vraagstuk wordt verder gecompliceerd als de rol van het SZF in het geheel wordt meegenomen. Het SZF, waarvan de overheid de grootste betaler is en die voor ruim 70% van de populatie de verzekering regelt, betaalt in de regel lagere tarieven en is een slechte betaler. Het gevolg hiervan is, dat zorgverleners hun tekort van de SZF-portefeuille willen compenseren met een oneigenlijk hoog tarief voor de particulier verzekerden. De facto betaalt dus 30% van de mensen in dit land de zorg voor de hele populatie. Een zeer oneigenlijke kruissubsidie door de particuliere sector. Verzekeraars zijn van mening dat aan dit fenomeen, een einde moet komen. Uiteraard kan je elke zorgverlener ongebreideld zijn zin geven en dit doorberekenen aan de consument in een verhoogde premie. Maar de vraag is of dit eerlijk is en of hoeveel mensen in deze crisis, zich dit nog zullen kunnen permitteren. Uiteindelijk zullen mensen onverzekerd zijn of naar een niet betalende SZF gaan en daar zijn zorgverleners niet bij gebaat. De powerplay tegen Survam, een partij die altijd het beste tarief heeft betaald en op tijd, is niet te rechtvaardigen en getuigt van slecht partnerschap en disrespect, zeker als tegelijkertijd de dienstverlening aan het SZF normaal geschiedt.

Dan de problematiek per categorie: